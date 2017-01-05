С 18 января снижаются ставка рефинансирования
С 18 января снижаются ставка рефинансирования с 18 % до 17 % годовых и ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям Национального банка по поддержке текущей ликвидности банков с 23 % до 22 % годовых. В Нацбанке пояснили, что данные решения в области процентной политики принимались с учетом ряда основных факторов. Так, в ноябре 2016 года годовая … Читать далее
Погода стрельбам не помеха
На Обуз-Лесновском полигоне прошли стрельбы 14,5‑миллиметровыми заменителями штатных снарядов. Свое мастерство оттачивали военнослужащие 7‑го отдельного гвардейского танкового батальона 11‑й отдельной гвардейской механизированной бригады под командованием гвардии майора Андрея Бычека. Непосредственно перед заездами погода преподнесла танкистам неприятный сюрприз — легкий снегопад превратился … Читать далее
Разъяснено на личном приёме
В Директиве Президента Республики Беларусь от 27.12.2006 № 2 «О мерах по дальнейшей дебюрократизации государственного аппарата» обращено внимание на обеспечение доступности, простоты, оперативности в решении насущных проблем каждого человека. Работа по рассмотрению обращений граждан и юридических лиц является важнейшей практической задачей по укреплению законности и правопорядка, обеспечению реальной защиты конституционных прав … Читать далее
Что в арсенале у военного психолога?
В ее рабочем кабинете есть ящик с песком, живые цветы, яркие картинки… Все это не просто предметы интерьера, а рабочие инструменты. Знакомьтесь: о своей профессии рассказывает психолог отделения идеологической работы 56‑го отдельного Тильзитского ордена Красной Звезды полка связи Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны капитан … Читать далее
Главный экзаменатор – Ашулук
По мнению командира зенитного ракетного дивизиона 120‑й зенитной ракетной бригады майора Владимира Марченко, именно боевые стрельбы на астраханском полигоне являются самым серьезным испытанием для любого офицера-ракетчика. Только там можно показать, на что ты способен. Говорят, что в одну реку дважды не входят… Но майору Владимиру … Читать далее
Формирование антикоррупционного сознания – основа профилактической работы
Коррупция во всех ее проявлениях представляет серьезную угрозу национальной безопасности любого государства, оказывает дестабилизирующее влияние на все сферы деятельности общества и личности. Залогом же успешного противодействия ее проявлениям является не только эффективная деятельность государственных институтов в данной сфере, но и четкое понимание каждым гражданином коррупции как абсолютно неприемлемого … Читать далее
Как Дед Мороз наведался в казарму
Новый год — всеми любимый, радостный праздник. Многие встречают его в кругу семьи, в тесной компании с друзьями и товарищами, но неизменно — в атмосфере веселья и счастья. И новое пополнение 74‑го отдельного полка связи Западного оперативного командования не стало исключением. Побывав на торжествах в этой воинской части, я убедился в том, что и в казарме … Читать далее
Охрана труда – дело особой важности
Недавно в командовании ВВС и войск ПВО под руководством заместителя командующего ВВС и войсками ПВО генерал-майора Игоря Голуба прошел день охраны труда. В нем приняла участие и Татьяна Неверовская — председатель профсоюзного комитета командования. Прошла проверка состояния условий и охраны труда на рабочих местах в структурных подразделениях командования, … Читать далее
Каждый ребёнок имеет право на счастье
В преддверии новогодних праздников офицеры командования Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны во главе с командующим ВВС и войсками ПВО генерал-майором Олегом Двигалевым посетили ГУО «Ждановичский детский дом № 1». Самый волшебный, самый чудесный и удивительный праздник — Новый год! А кто сильнее всех верит в чудеса, ждет волшебную … Читать далее
Марш над облаками
На перевале Ак-Байтал на высоте 4.655 метров над уровнем моря есть выцветшая наскальная надпись «Мы покорили тебя, Памир!». Она словно призыв молодым альпинистам на пути к новым вершинам. Сегодня мало кто знает, что в январе 1980 года те суровые горы покорили не скалолазы, а офицеры и солдаты 860‑го отдельного … Читать далее
Информация о наличии жилых помещений коммерческого использования государственного жилищного фонда, предоставляемых военнослужащим Вооружённых Сил
Во исполнение Указа Президента Республики Беларусь от 16.12.2013 № 563 «О некоторых вопросах правового регулирования жилищных отношений», Приказа министра обороны Республики Беларусь от 01. 10. 2012 № 1000 «Об утверждении правовых актов в сфере жилищного обеспечения военнослужащих и гражданского персонала Вооруженных Сил» (далее — Приказ № 1000) управление жилищного обеспечения … Читать далее
Информация о проведении 19 января 2017 года в 11:00 повторного аукциона по продаже недвижимого имущества, находящегося в собственности Республики Беларусь
Организатор аукциона: фонд «Минскоблгосимущество». Место проведения аукциона: г. Минск, ул. Чкалова, 5. Контактные телефоны: (8 017) 228‑60‑13, (8 017) 500‑47‑11, (8 017) 220-59-76. Здание магазина (607,2 кв. м), земельный участок (0,0739 га) для его обслуживания предоставляется в аренду сроком на 99 лет. Местонахождение: Минская область, Дзержинский район, дер. Станьково, ул. Войсковая, … Читать далее
Вот он – гололёд!
В страну пришел циклон. Это в череде животрепещущих проблем и сиюминутных интересов повод поговорить о погоде. А точнее — об окружающих нас опасностях. По прогнозам синоптиков, ожидается продолжительный сильный снег, на дорогах гололедица, снежные заносы. Радости мало… Опаснее всего — гололед, именно из-за него пешеходы получают травмы, а водители — неприятности … Читать далее
Социальная сфера: новости и события
Тарифная ставка первого разряда для оплаты труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций, повышена в Беларуси с 1 января 2017 года до Br31. Также с 1 января установлены ежемесячные дифференцированные доплаты работникам бюджетных организаций, тарифицируемых 1–14 разрядами, в размерах Br8,6 — … Читать далее