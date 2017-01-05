С 18 января снижаются ставка рефинансирования

Новый год — всеми любимый, радостный праздник. Многие встречают его в кругу семьи, в тесной компании с друзьями и товарищами, но неизменно — в атмосфере веселья и счастья. И новое пополнение 74‑го отдельного полка связи Западного оперативного командования не стало исключением. Побывав на торжествах в этой воинской части, я убедился в том, что и в казарме … Читать далее →