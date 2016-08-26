…И победила дружба!

Во время проходящего ныне на нашей земле учения Коллективных миротворческих сил (КМС) ОДКБ немаловажное значение уделяется досугу — экскурсиям и спортивным состязаниям. Так, во вторник военнослужащие в свободное от выполнения учебно-боевых задач время посетили город Брест и Брестскую крепость-герой. В ходе занимательной экскурсии миротворцы ознакомились со славной историей города на Буге, побывали в музее крепости. Воины почтили минутой молчания павших в боях Великой Отечественной войны советских солдат, возложили цветы к монументу.

А в среду и четверг в спортивном городке 230‑го общевойскового полигона развернулись спортивные баталии по волейболу, мини-футболу, состязания в гиревой эстафете и перетягивании каната. Соревновались военнослужащие-миротворцы из четырех стран — Армении, Беларуси, Казахстана и России. В роли судей выступили военнослужащие Спортивного комитета Вооруженных Сил Республики Беларусь и специалисты физической подготовки и спорта воинских частей гарнизона.

— Соревнования организованы по круговой системе, то есть все команды в обязательном порядке должны сыграть друг с другом. Это мероприятие очень заинтересовало участников учения, — отметил главный судья соревнований старший офицер 1‑го отдела Спортивного комитета подполковник Вячеслав Петрашко. — Они бескомпромиссно и честно борются за звание сильнейших в спортивных состязаниях, достойно отстаивают честь страны и своих вооруженных сил. А победила, конечно, дружба!.. Здесь нет цели продемонстрировать свое превосходство, главное — миротворцам из разных стран удается сдружиться через спорт.

Капитан

Александр Иванов, «Ваяр», фото автора