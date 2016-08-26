Медали ликвидаторам «атомных» последствий

Недавно Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Беларусь Александр Суриков вручил награды белорусским ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Среди награжденных — четыре штатных сотрудника и члена ДОСААФ.

В торжественной обстановке в Посольстве Российской Федерации в Республике Беларусь Александр Суриков вручил медали МЧС России «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации» десяти белорусам — участникам ликвидации последствий чернобыльской аварии. Всего же в нашей стране сегодня проживает около 72 тысяч тех, кто ценой своего здоровья минимизировал последствия катастрофы на ЧАЭС для остального населения. Медаль была создана специально к скорбной дате — 30‑летию аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Вручая награды белорусским ликвидаторам, Александр Суриков отметил:

— Много бед связано с теми событиями, множество людей ушло из жизни. Жертв могло быть еще больше. Только благодаря ликвидаторам этого не произошло. Мы искренне благодарны за ваш подвиг.

Награды из рук российского посла получили десять граждан Беларуси. Среди них был и бывший посол Туркменистана в Республике Беларусь генерал-лейтенант в отставке Илья Вельджанов — активный участник многих крупных патриотических акций ДОСААФ нашей страны. В 1986 году, когда грянула чернобыльская беда, он был заместителем командующего войсками Краснознаменного Белорусского военного округа.

В числе награжденных были штатные сотрудники и члены ДОСААФ полковники в отставке Александр Лабунский и Дмитрий Исаченко, подполковник в отставке Александр Плешаков и майор в отставке Фёдор Бугрим. Кстати, двое последних также являются и воинами-интернационалистами.

У заведующего музейным сектором Республиканского Дома ДОСААФ полковника в отставке Александра Лабунского это уже вторая «чернобыльская» награда. В свое время за добросовестную службу в должности начальника политотдела белорусской группировки по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС Лабунский был награжден орденом «За службу Родине» III степени. Об этом периоде службы он вспоминает особо. Главным Александр Николаевич считает то, что за четыре месяца, которые он прослужил в чернобыльской зоне (с января по апрель 1988 года), удалось не потерять ни одного солдата.