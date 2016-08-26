Миротворцы готовы к решительным действиям

На 230‑м общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский продолжается учение с Коллективными миротворческими силами ОДКБ под руководством заместителя министра обороны Республики Беларусь генерал-майора Сергея Потапенко. С миротворческими подразделениями стран-участниц уже были проведены тактико-строевые занятия по выполнению миротворческих задач.

На первом учебном месте миротворцы на практике отработали действия в ходе несения службы на мобильном контрольно-пропускном пункте. Как пояснил руководитель на учебном месте заместитель командира миротворческого взвода миротворческой роты 103‑й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады гвардии старшина контрактной службы Игорь Высоцкий, при проведении миротворческой операции такие подвижные пункты пропуска развертываются в районах повышенной опасности, где обстановка требует контроля.

…Два БТР‑80 прибыли в указанный район. После остановки бронированной машины военнослужащие под прикрытием товарищей быстро проверили местность на наличие взрывоопасных предметов в радиусе пяти, а затем — двадцати пяти метров. Личный состав, назначенный командиром отделения в группу наблюдения, занял указанные места с задачей в случае необходимости предупредить старшего на КПП о приближении транспортных средств или людей. Была организована служба в группах досмотра, прикрытия и резерва.

Не прошло и пару минут, как на горизонте показался человек, который приближался к людям в погонах. Он продемонстрировал готовность к переговорам, предупредил, что оружия у него нет. Однако в этом можно было убедиться лишь после полного досмотра.

Военнослужащие работали в паре, один из них переместил оружие за спину. Прикрывающий — напротив, держал автомат наготове. Такой способ досмотра позволяет не допустить попыток покушения на представителей миротворческой миссии.

Убедившись в том, что гражданин не представляет опасности, имеет добрые намерения и ему необходимо оказаться по ту сторону КПП, воины проводили его на территорию, подконтрольную миротворцам.

— Во время проведения таких мероприятий военнослужащие должны не просто соблюдать меры предосторожности, но и вести себя корректно, — пояснил гвардии старшина контрактной службы Игорь Высоцкий. — При этом каждый из них должен быть хорошим психологом, обращать внимание на все изменения в поведении граждан.

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Тем временем неподалеку миротворцы отрабатывали еще один учебный вопрос — ведение патрулирования местности в пешем порядке — под руководством командира взвода миротворческой роты 103 овдбр гвардии старшего лейтенанта Алексея Радюкова.

Одно из подразделений миротворцев выдвинулось для патрулирования местности. И пройдя пару сотен метров, воины попали в засаду, организованную боевиками незаконного вооруженного формирования… Под обстрелом условного противника военнослужащие сумели быстро занять круговую оборону и обеспечить прикрытие своего подразделения дымовыми шашками. Определив, откуда ведется стрельба, они открыли ответный огонь. А группа, оказавшаяся в наиболее выгодном положении, под прикрытием огня своих товарищей начала быстро отходить.

Так, прикрывая друг друга, миротворцы смогли успешно отступить в безопасное место. Старший патруля доложил командованию о данном инциденте.

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Еще один жизненно важный вопрос — эвакуация с поля боя и оказание первой медицинской помощи раненым. И этот элемент миротворцы успешно отработали в обстановке, приближенной к боевой.

Как отметил заместитель командира миротворческой роты гвардии капитан Юрий Нечаев, основной упор при данном показном занятии был сделан на правильные действия личного состава:

— Как показывает мировая практика, своевременно оказанная медицинская помощь раненым спасает им жизнь в 80 процентах случаев. Важно не просто вытащить пострадавшего с поля боя, но и знать, как правильно ему помочь.

В тот день белорусские миротворцы совместно с коллегами ознакомились также с порядком работы с беженцами (перемещенными лицами) под патронажем представителей Международного комитета Красного Креста, это занятие было организовано сотрудниками Министерства внутренних дел Республики Беларусь.

По словам начальника отдела (международного военного сотрудничества и миротворческой деятельности) командования сил специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь подполковника Дмитрия Рябихина, такие тактико-строевые занятия проводятся с целью обмена опытом между миротворцами стран ОДКБ: ведь ряд подразделений уже принимал участие в миротворческих миссиях в кризисных регионах мира в рамках операций ООН. Мероприятия позволяют выработать единое понимание алгоритма действий для совместного выполнения последующих задач.

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Штаб Объединенного командования Коллективных миротворческих сил (ОК КМС) — «мозговой центр» учения. В нем непрерывно кипит работа по подготовке предложений, планированию применения миротворческого контингента в ходе операции по поддержанию мира. При этом учитываются возможности воинских частей и подразделений, специфика выполняемых ими задач. Также офицеры штаба ОК КМС обеспечивают и осуществляют управление контингентом в ходе проведения миротворческой операции, постоянно отслеживая складывающуюся обстановку.

…После получения решения на проведение операции по поддержанию мира в зоне ответственности началось развертывание ОК КМС и работа его штаба, сформированного на базе командования сил специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь. В его состав вошли отделы родов войск и служб, состоящие из представителей государств ОДКБ.

За короткое время было проведено слаживание штаба, выработан замысел. Командующим КМС полковником Виктором Гулевичем принято решение на проведение операции по поддержанию мира. Организовано также тесное взаимодействие с командирами воинских частей и подразделений, разработан план по применению миротворческих сил, который утвердил руководитель учения заместитель министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Сергей Потапенко.

Заместитель начальника штаба — начальник отдела оперативного планирования полковник Алексей Лебедянцев рассказал, что в соответствии с принятым решением национальные миротворческие контингенты стран ОДКБ осуществили выдвижение в район боевого предназначения и приступили к выполнению поставленных задач.

— Согласно замыслу учения, Объединенное командование приступило к управлению подчиненными силами и средствами для поддержания мира в зоне ответственности, — уточнил Алексей Иванович. — Можно с полной уверенностью утверждать: все миротворцы готовы показать высокий уровень профессиональных навыков при выполнении поставленных задач, так как их подготовка отвечает всем требованиям, предъявляемым к миротворческим национальным контингентам.

Стоит отметить: на этом учении вся оперативная информация из штаба ОК КМС впервые передается в режиме реального времени с использованием локальной информационной сети, что позволяет значительно сократить время на реагирование в быстроменяющейся обстановке, в кратчайшие сроки принимать управленческие решения и доводить задачи до подчиненных.

Капитан Александр Кибик, «Ваяр», фото автора