Мотобол в ДОСААФ — больше чем игра!..

В первой половине августа в Центральном совете ДОСААФ состоялось чествование игроков национальной сборной Республики Беларусь, вернувшихся из Голландии с чемпионата Европы по мотоболу: в упорной борьбе наши спортсмены завоевали бронзовые медали

С приветственным словом к мотоболистам обратился председатель Центрального совета ДОСААФ генерал-майор запаса Иван Дырман. В своем выступлении он отметил, что в оборонном обществе мотобол является единственным игровым видом спорта из 22 развиваемых ДОСААФ, поэтому ему уделяется самое пристальное внимание.

В 1990‑е этот вид спорта понес значительные утраты. Прекратился выпуск отечественных мотоциклов для игры, стали приходить в упадок спортивные сооружения, пропал интерес к развитию мотобола в условиях жестких рыночных отношений… Также практически прекратился приток молодых игроков из-за дороговизны экипировки и специализированной техники.

Однако и в те сложные годы честь по чести работали энтузиасты — тренеры и спортсмены. Благодаря их усилиям удалось сохранить клубные команды. Сохранилась и национальная сборная, продолжившая борьбу за призовые места на чемпионатах Европы.

ДОСААФ всегда старался поддерживать отечественный мотобол на достойном уровне, но особенно активно, мощно делает это в последние несколько лет. Причем курирует этот увлекательнейший вид спорта лично Иван Васильевич Дырман. Пристальное внимание уделяет развитию мотобола в нашей стране и Государственный секретариат Совета Безопасности Республики Беларусь.

В августе 2013 года Советом Министров нашей страны была принята Государственная программа развития ДОСААФ на 2014–2018 годы. Этот документ предусматривает, наряду с другими ключевыми направлениями деятельности, углубленную модернизацию учебно-спортивной базы.

ДОСААФ планово производит закупку новой мотоциклетной техники и экипировки для спортсменов. Все это способствует дальнейшему росту количества спортивных секций и кружков, увеличению числа молодежи, занимающейся техническими видами спорта, в том числе мотоболом.

Только в 2014 году Центральным советом ДОСААФ было закуплено 40 мотоциклов Минского мотовелозавода, которые переоборудованы в мотобольные и переданы в пять областей для технического оснащения вновь созданных команд. Все команды снабжены сегодня спортивной формой и необходимым инвентарем, подобран и назначен тренерский состав. Ежегодно проводятся сборы, занятия с тренерами, мастер-классы ведущих игроков национальной сборной по мотоболу, семинары с судьями. В последние годы усилиями ДОСААФ и комитета мотобола проводятся соревнования Центральноевропейской лиги с участием не менее восьми команд.

Согласно Государственной программе развития ДОСААФ на 2014–2018 годы, запланировано строительство и вводится в строй несколько мотобольных стадионов в регионах. Белорусские спортивные дружины ежегодно участвуют в различных соревнованиях как республиканского, так и международного уровня.

Созданы новые юношеские мотобольные команды. Если в 2014 году в первенстве страны по мотоболу участвовало лишь пять коллективов, то сегодня их уже десять. Сотни мальчишек приобщаются к этому увлекательнейшему виду спорта, развиваются физически и становятся более грамотными в техническом плане, целенаправленно готовятся к службе в армии.

За последнее время белорусский мотобол заметно шагнул вперед. Сборная Республики Беларусь участвует в чемпионатах Европы по мотоболу с 1994 года. За прошедшие десятилетия наши спортсмены становились чемпионами Европы (в 2004 году), семь раз — серебряными призерами первенства столь престижного ранга и шесть раз — бронзовыми. Практически бессменно пинская команда «Автомобилист» уверенно возглавляет турнирную таблицу Центральноевропейской лиги по мотоболу.

Навсегда в историю белорусского мотобола вписаны золотыми буквами имена Антона Власовца, Олега Исаева, Николая Бойко, Александра Калютича, Владимира Ковалевича, Геннадия Лемешевского, Эдуарда Диковицкого, Александра Бабича и еще ряда достойных игроков, которые прославили наш мотобол.

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С 26 по 31 июля этого года наша национальная команда по мотоболу принимала участие в 30‑м чемпионате Европы, который проходил в Голландии. Причем в состав сборной были включены как опытные, так и более молодые игроки, которые еще обкатываются на соревнованиях высокого международного уровня.

После четвертого места нашей команды на прошлогоднем чемпионате Европы бронзовые медали этого года по-особому ценны. Ведь ДОСААФ сейчас вкладывает в развитие мотобола в республике значительные средства.

Все возрастные, опытные игроки, такие как Антон Власовец, Олег Исаев, Николай Бойко и другие, выложились на сто процентов, показали хороший уровень игры на европейском чемпионате. А механик Владимир Бразовский, в свою очередь, сделал все для того, чтобы наши мотоболисты выезжали на игровое поле на исправной технике.

Однако диалектика спорта такова, что приходит время более молодых, перспективных игроков, таких как Сергей Куприянчик, Вячеслав Артём, Александр Климовец, Дмитрий Ляховец, Артём Власовец и другие. Работа со сборной строится ныне с учетом данного объективного фактора. Конечно, должна быть преемственность поколений. Поэтому в сборной из прежнего состава остались те игроки, которые сегодня добиваются результата, не отстают от молодежи.

Во время недавнего чествования мотоболистов председатель Центрального совета ДОСААФ Иван Дырман поблагодарил всех спортсменов за самоотдачу в игре, еще раз поздравил их с успешным выступлением на чемпионате Европы. Иван Васильевич пожелал спорт­сменам и впредь радовать болельщиков хорошей, зрелищной игрой, а в следующем году завоевать европейские награды еще более высокого уровня.

Затем генерал-майор запаса Иван Дырман выполнил приятную миссию — вручил лучшим игрокам, тренерам, другим членам белорусской делегации ценные подарки, почетные грамоты и объявил благодарность. В свою очередь, спортсмены подарили Центральному совету оборонного общества мотобольный мяч с автографами всех игроков «бронзовой» сборной, вскоре он станет экспонатом народного музея истории ДОСААФ.

Подготовил капитан 2 ранга запаса Андрей Дроб, начальник пресс-центра ДОСААФ, фото автора