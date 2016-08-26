Вчера на 230-м общевойсковом полигоне завершился первый этап учения Коллективных миротворческих сил (КМС) ОДКБ. Командующий КМС ОДКБ принял решение на применение Коллективных миротворческих сил в операции по поддержанию мира.

В ходе первого этапа были поставлены задачи подразделениям миротворческих контингентов стран — участниц учения.

В первые дни учения миротворческие подразделения осуществляли подготовку вооружения и военной техники, проводили слаживание. На начальном этапе практических действий с ними были проведены занятия под руководством инструкторов миротворческой роты нашей 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады. Цель — обучение военнослужащих (в том числе других миротворческих контингентов стран ОДКБ) работе на мобильных контрольно-пропускных пунктах, работе с беженцами в районе конфликта, оказанию первой медицинской помощи в тактических условиях. Особое внимание в ходе первого этапа уделялось обнаружению и уничтожению самодельных взрывных устройств, патрулированию обозначенного района.

— Все контингенты, которые прибыли на учение, неплохо подготовлены, — отметил начальник штаба руководства учением полковник Игорь Коваленко. — Миротворческая рота, выделенная в состав контингента миротворческих сил Республики Беларусь, активно участвует в проведении занятий, наши военнослужащие с удовольствием делятся опытом с коллегами из других стран. Белорусские миротворцы на высоком уровне выполняют совместные задачи с авиацией — это отметили многие. Хотелось бы отметить работу заместителя руководителя учения по практическим действиям войск подполковника Дмитрия Рябихина. Этот офицер имеет богатый опыт подготовки миротворческих подразделений и сейчас передает его участникам учения.

По словам офицера, качественному проведению учения предшествовала длительная и кропотливая работа по подготовке к нему. Так, в мае на территории Беларуси были проведены штабные переговоры, проводились совместные обсуждения замысла учения, его согласование с руководителями контингентов стран — участниц учения и представителями ОДКБ.

— Российская сторона имеет практический опыт миротворческой деятельности, и на этапе планирования этого учения мы учитывали предложения российских миротворцев, — пояснил полковник Игорь Коваленко. — Все они были реализованы в замысле. Ежедневно уточняется порядок розыгрыша практических действий, мы стараемся создать условия, максимально приближенные к реальным.

Кроме того, большой объем работ, по словам начальника штаба руководства учением, был проделан на этапе подготовки инфраструктуры и учебных объектов полигона, создания достойных бытовых условий для участников.

— Качественному выполнению задач способствует также грамотно организованная система управления, — подчеркнул Игорь Ефимович. — Для примера: вновь сформированное Объединенное командование Коллективных миротворческих сил было обеспечено командным пунктом на подвижной базе. Это стало возможным благодаря своевременным профессиональным действиям начальника отдела управления Генерального штаба Вооруженных Сил полковника Юрия Пивеня. Не остались в стороне и специалисты тыла. Здесь следует упомянуть заместителя руководителя учения по тылу полковника Сергея Горбача: благодаря ему обеспечено качественное питание и созданы комфортные условия проживания. Вопросы медицинского, торгового, бытового обеспечения — также на плечах этого офицера.

Впереди второй этап учения: он начнется уже сегодня. В ходе него в соответствии с планом наращивания обстановки и полученными задачами воинские контингенты должны выйти в районы ответственности и по вводным выполнить поставленные задачи.

Завершится мероприятие в субботу после отработки вопросов сопровождения колонн, отражения нападения условных незаконных вооруженных формирований, ведения переговоров с радикально настроенным населением, разъединения конфликтующих сторон, контроля за местностью и действиями населения в зоне ответственности…

В ходе учебной миротворческой операции «голубые каски» будут взаимодействовать не только с представителями других силовых структур Беларуси, но и с международными организациями — в частности, Красным Крестом.

— Такие совместные действия на белорусском полигоне будут отработаны впервые, — отметил полковник Игорь Коваленко. — Развернут лагерь для перемещенных лиц (беженцев. — Авт.): без них, к сожалению, не обходится ни один вооруженный конфликт. Мы постарались реально создать для пострадавших в конфликте граждан минимальные бытовые условия и обеспечить им возможность чувствовать себя в безопасности.

Капитан

Александр Иванов, «Ваяр», фото автора