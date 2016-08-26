Объявление о проведении конкурса на замещение должностей профессорско-преподавательского состава

Учреждение образования «Военная академия Республики Беларусь» объявляет конкурс на замещение должностей:

— начальник цикла кафедры электротехники и систем электропитания. Штатно-должностная категория — подполковник, 35-я группа должностного оклада;

— начальник цикла кафедры управления войсками и службы штабов (слушателей) командно-штабного факультета. Штатно-должностная категория — полковник, 36-я группа должностного оклада;

— профессор (оперативно-тактического уровня) кафедры оперативного искусства (оперативно-стратегического уровня, слушателей) факультета (Генерального штаба Вооруженных Сил). Штатно-должностная категория — полковник, 42-я группа должностного оклада;

— профессор кафедры тактики и вооружения зенитных ракетных войск факультета противовоздушной обороны. Штатно-должностная категория — подполковник, 35-я группа должностного оклада;

— доцент кафедры боевого применения ракетных войск и артиллерии факультета ракетных войск и артиллерии и ракетно-артиллерийского вооружения. Штатно-должностная категория — подполковник, 32-я группа должностного оклада;

— старший преподаватель кафедры (устройства и эксплуатации бронетанкового вооружения) общевойскового факультета. Штатно-должностная категория — подполковник, 30-я группа должностного оклада;

— старший преподаватель кафедры боевого применения ракетных войск и артиллерии факультета ракетных войск и артиллерии и ракетно-артиллерийского вооружения. Штатно-должностная категория — подполковник, 30-я группа должностного оклада;

— старший преподаватель кафедры сил специальных операций и войсковой разведки факультета военной разведки. Штатно-должностная категория — подполковник, 30-я группа должностного оклада;

— старший преподаватель кафедры электротехники и систем электропитания. Штатно-должностная категория — подполковник, 30-я группа должностного оклада;

— старший преподаватель кафедры тактики и вооружения зенитных ракетных войск факультета противовоздушной обороны. Штатно-должностная категория — подполковник, 30-я группа должностного оклада;

— старший преподаватель кафедры тактики (общевойсковых подразделений) общевойскового факультета. Штатно-должностная категория — подполковник, 30-я группа должностного оклада;

— преподаватель кафедры (устройства и эксплуатации бронетанкового вооружения) общевойскового факультета. Штатно-должностная категория — подполковник, 27-я группа должностного оклада;

— старший преподаватель кафедры тылового обеспечения общевойскового факультета. Штатно-должностная категория — подполковник, 30-я группа должностного оклада;

— старший преподаватель кафедры огневой подготовки общевойскового факультета. Штатно-должностная категория — подполковник, 30-я группа должностного оклада;

— преподаватель кафедры радиационной, химической, биологической защиты и экологи. Штатно-должностная категория — подполковник, 27-я группа должностного оклада;

— преподаватель кафедры тактики (общевойсковых подразделений) общевойскового факультета. Штатно-должностная категория — подполковник, 27-я группа должностного оклада;

— преподаватель кафедры сил специальных операций и войсковой разведки факультета военной разведки. Штатно-должностная категория — подполковник, 30-я группа должностного оклада.

— доцент кафедры иностранных языков;

— доцент кафедры механики;

— доцент кафедры электротехники и систем электропитания;

— преподаватель кафедры механики.

Условия конкурса

Требования к документам кандидатов, участвующих в конкурсе, изложены в Инструкции о порядке и условиях проведения конкурса на замещение вакантных воинских должностей научного и научно-педагогического состава в военных научно-исследовательских учреждениях и военных учебных заведениях, утвержденной приказом министра обороны Республики Беларусь от 5 сентября 2011 г. № 770, Положении о порядке проведения конкурса при замещении должностей педагогических работников из числа профессорско-преподавательского состава в учреждениях высшего образования Республики Беларусь, утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 июня 2011 г.

№ 806.

Срок подачи документов — в течение тридцати дней со дня опубликования объявления.

Документы высылать по адресу: 220057, г. Минск, учреждение образования «Военная академия Республики Беларусь».

Справки по тел.: (8 017) 287‑43‑17, 287‑46‑53.