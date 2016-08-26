Высокое качество, приемлемые цены (Видео)

Недавно на территории 1371-й инженерной базы в посёлке Красное Молодечненского района состоялась очередная выставка-продажа техники и имущества довольствующих органов Вооружённых Сил Республики Беларусь, представленных на реализацию в 2016 году через торгово-производственное республиканское унитарное предприятие «Белспецконтракт»

Подобные мероприятия проводятся в рамках целенаправленной работы по высвобождению от излишествующих и неиспользуемых материальных ресурсов и традиционно пользуются заслуженным интересом потенциальных покупателей. В течение нескольких лет РУП «Белспецконтракт» успешно занимается пополнением бюджета Беларуси, тем самым укрепляя экономику нашего государства.

Выставка-продажа в Красном стала третьей по счету в нынешнем году. До этого подобные мероприятия прошли в 2783-й базе хранения и утилизации бронетанкового имущества, а также в 2060-й базе хранения и резерва.

Заместитель начальника главного финансово-экономического управления Министерства обороны генерал-майор запаса Анатолий Косовец отметил, что особенностью выставки-продажи в Красном стало значительное расширение ассортимента реализуемых лотов. Потенциальные покупатели могли приобрести технику и имущество войск связи и радиационной, химической и биологической защиты, инженерного и навигационно-топографического управлений, продовольственной службы.

В ходе брифинга перед участниками выставки-продажи выступил с презентацией начальник управления материальных ресурсов Вооруженных Сил Игорь Бегунов. О выставленных на продажу имуществе и технике рассказали представители довольствующих органов Вооруженных Сил: старший офицер 5-го отдела управления ракетно-артиллерийского вооружения Министерства обороны полковник Александр Шишков и начальник 2-го отдела управления горючего и смазочных материалов Министерства обороны полковник Константин Титов.

…Интересы у участников мероприятия, разумеется, были разными. Однако все они обычно едины во мнении: техника и имущество, реализуемые Вооруженными Силами, — качественные и, что немаловажно, недорогие.

Председатель Минской городской организации ОСВОД Фёдор Клюкач и начальник спасательной станции «Цнянская» Георгий Жебровский присутствовали на такой выставке-продаже не первый раз.

— Сегодня нас прежде всего интересует инженерное имущество — понтоны и лодки, а также камуфляж для матросов-спасателей, — пояснил в беседе Фёдор Иванович Клюкач. — Ранее уже приобретали на подобном мероприятии воздушно-дыхательные аппараты АВМ‑5. Состояние у них было отличное — мы остались довольны покупкой. Только здесь можно приобрести действительно редкие и нужные вещи высокого качества по отличной цене.

Впервые принял участие в выставке-продаже армейской техники и имущества представитель лесного промышленного хозяйства ОАО «Речицадрев» Александр Грицок.

— Хочу посмотреть и, возможно, приобрести подвижную ремонтную мастерскую на базе автомобиля ГАЗ‑66, — уточнил Александр Александрович. — Наши лесовозы, трелевочные тракторы, погрузочные машины работают в отдаленной местности. При необходимости ремонта техники крайне затруднительно возить ее на базу. А благодаря подвижной ремонтной мастерской мы сможем решить эту проблему, осуществляя обслуживание техники на местах.

Организаторы мероприятия, в свою очередь, сделали все для того, чтобы покупатель мог приобрести интересующий его товар в максимально сжатые сроки.

Реализуемые РУП «Белспецконтракт» имущество и техника находят широкое применение во многих сферах деятельности. К примеру, палатки, плащ-накидки, общевойсковые защитные костюмы пользуются заслуженной популярностью среди охотников и рыболовов. Богатый ассортимент кухонного имущества — от черпака до переносной кухни — тоже, несомненно, придется по вкусу заинтересованным лицам.

За потенциальными покупателями, которые внимательно рассматривали предлагаемые лоты, наблюдал присутствовавший на мероприятии начальник инженерных войск Вооруженных Сил — начальник управления инженерных войск Генерального штаба Вооруженных Сил полковник Андрей Кураков.

— Я абсолютно уверен в том, что техника и имущество, представленные сегодня на выставке-продаже, найдут своих покупателей, — подчеркнул Андрей Петрович. — Успешно отработан механизм снижения цен. Впрочем, достаточно сложно найти какую-либо закономерность в реализации того или иного товара, как и спрогнозировать, что будет пользоваться повышенным спросом именно сегодня. Некоторые образцы техники представлены в работе. Например, военнослужащие базы продемонстрируют машину для отрывки котлованов МДК‑2М, установку УДВ‑25, предназначенную для добычи воды путем бурения скважин, а также подвижную электростанцию, электроинструменты. Уверен, что все вышеперечисленное сможет найти достойное применение в народном хозяйстве.

Посетители выставки-продажи остались довольны увиденным. Многие из них покидали ее не с пустыми руками, купив имущество на месте либо сделав предварительный заказ.

Совершил покупку в тот день и представитель ОАО «Строительный трест № 12» города Могилева Павел Хохов.

— Организаторы мероприятия постарались на славу — много интересного, полезного в хозяйстве имущества было выставлено сегодня на продажу, — отметил Павел Валерьевич. — Для нашей организации я присмотрел бульдозер ДЗ‑42. Также приобрел подарки для родственников. Думаю, что подобные выставки-продажи будут неизменно пользоваться интересом у потенциальных покупателей.

Подводя итоги, организаторы мероприятия в Красном подчеркнули: его посетило 130 человек, в их числе были граждане Российской Федерации. Было реализовано восемь единиц техники и 122 единицы имущества на сумму более 43.000 белорусских рублей.

Напомним, что площадкой для проведения следующей выставки-продажи — 8 сентября — станет 1100-я база хранения и ремонта техники службы горючего в поселке Михановичи Минского района.

Подробную информацию о реализации излишков военного имущества можно узнать на сайтах управления материальных ресурсов Вооруженных Сил Республики Беларусь (http://www.voentorg.by/) и РУП «Белспецконтракт» (http://bsk.by/), на страницах «Белорусской военной газеты. Во славу Родины» (http://vsr.mil.by/), других печатных и электронных средств массовой информации. Также транслируются рекламные ролики на телеканалах «Беларусь 1» и «Беларусь 24».

Старший лейтенант

Сергей Деминский, «Ваяр», фото автора