Юные «корабелы» прорубили окно в Европу

С 9 по 14 августа в городе Гатчина (Российская Федерация) на территории одноименного государственного музея-заповедника прошел чемпионат Европы по судомодельному спорту в классах радиоуправляемых моделей-копий «NS».

В соревнованиях приняло участие более 90 спортсменов из Беларуси, России, Украины, Казахстана, Венгрии, Чехии и Германии. Они представили вниманию зрителей и судей около 120 моделей кораблей в различных классах. Костяк нашей команды составили спортсмены и тренеры минской СДЮСТШ по водным видам спорта ДОСААФ. Основной задачей белорусов была «обкатка» юниоров и подготовка к чемпионату мира в 2017 году в Польше.

Особенно острая борьба завязалась в классе F4‑A, где по результатам трех попыток с максимальными 300 баллами лидировали спортсмены Беларуси и России. В дополнительной попытке, где нужно было пройти дистанцию в обратном порядке (усложненный вариант), воспитанник СДЮСТШ по водным видам спорта ДОСААФ Александр Мотуз (г. Минск) показал идеальный результат — 100 баллов. Соперники не смогли повторить его достижение, и Александр завоевал звание чемпиона Европы среди юниоров.

Отлично дебютировала на чемпионате Европы и единственная девушка в нашей команде — Валерия Махлай из Слуцка, занявшая третье место в классе F2‑A. Меньше одного балла не хватило до третьего места Евгению Шарамеду — спортсмену минской СДЮСТШ по водным видам спорта ДОСААФ.

Главным судьей чемпионата был главный тренер национальных и сборных команд по техническим, авиационным и военно-прикладным видам спорта центрального аппарата ДОСААФ Республики Беларусь заслуженный мастер спорта Дмитрий Калмыков. Он является вице-президентом всемирной организации судомодельного спорта и судомоделизма NAVIGA, семикратным чемпионом мира по судомодельному спорту. Также в составе интернационального жюри были судьи из Беларуси, Украины, России, Венгрии, Чехии. Благодаря их высокой квалификации и слаженной работе удалось выдержать график соревнований и избежать каких-либо протестов со стороны участников. Качество судейства в лучшую сторону отметил и прибывший на чемпионат Европы президент NAVIGA Дитер Матысик.

Организаторами соревнований выступили Федерация судомодельного спорта России и государственный музей-заповедник «Гатчина».

Подготовил капитан 2 ранга запаса Андрей Дроб, начальник пресс-центра ДОСААФ, фото автора