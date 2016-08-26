Завершающий этап — стрельбы

На полигоне Осиповичский продолжается полевой выход 231-й артиллерийской бригады. Венцом занятий «в полях» стали комплексные занятия по стрельбе из самоходных артиллерийских установок 2С5 «Гиацинт» и буксируемых гаубиц 2А65 «Мста-Б».

Артиллеристы находятся на полигоне уже более трех недель. Командир бригады полковник Сергей Ермолаев пояснил: данный полевой выход включает в себя занятия по тактической, технической и специальной подготовке.

В стрельбах были задействованы военнослужащие как срочной военной службы, так и проходящие службу в резерве. И те и другие показали высокий уровень знаний и уверенное владение боевой техникой.

— Проведенные стрельбы продемонстрировали, что личный состав бригады в полной мере готов к выполнению задач по предназначению, — отметил полковник Сергей Ермолаев. — Завершающим этапом станет комплексное занятие по управлению ракетными ударами и огнем артиллерии Северо-Западного оперативного командования.

Подробнее о стрельбах артиллеристов на полигоне читайте в следующих номерах «Белорусской военной газеты. Во славу Родины».

Старший лейтенант

Ян Горбанюк, «Ваяр»,

фото автора