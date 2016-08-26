«Золотыми» купола стали в Италии

В середине августа в Италии прошел этап Кубка мира по парашютному спорту на точность приземления. В соревнованиях приняло участие 45 команд, в том числе и команда Республики Беларусь.

В состав нашей команды входили члены ДОСААФ и представители Вооруженных Сил Республики Беларусь Олег Фомин, Илья Поздняков, Антон Быстров, Юрий Ракович и Антон Гуринович. Белорусы заняли первое командное место в групповых прыжках на точность приземления, а Антон Гуринович завоевал золото в индивидуальномзачете точности приземления.

Высокие результаты в прыжках на точность приземления обусловлены мастерством спортсмена. Оно, в свою очередь, складывается из умения учитывать метеорологические условия и подчинять своей воле парашют. И, конечно же, высоких результатов не может быть без хорошей морально-психологической подготовки.

После отделения от самолета и наполнения парашюта спортсмен маневрирует куполом и выходит в район первого разворота. При этом на пути к нему спортсмен должен исправить ошибки выброски по створу и дальности выброски. Выполняя маневры, парашютист старается как можно точнее определить направление и силу ветра в приземном слое.

Этап Кубка мира по парашютному спорту на точность приземления 2016 года, который прошел в августе в Италии, еще раз показал, что конкуренция на международных соревнованиях в этом упражнении необычайно высока. Соперники буквально дышали друг другу в затылок. Парашютистам нужно было быть максимально собранными, иметь хорошую физическую и морально-психологическую подготовку. Белорусы в Италии еще раз доказали, что им по плечу любые высоты.

Поздравляем наших спортсменов с блестящим выступлением и уверенной победой на престижных международных соревнованиях!

Подготовил капитан 2 ранга запаса Андрей Дроб, начальник пресс-центра ДОСААФ, фото автора