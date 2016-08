Ещё можно успеть, или Опыт + новации = результат!

На курсах иностранных языков ЦДО Вооружённых Сил Республики Беларусь ровно через неделю в 73-й раз начнётся новый учебный год

Сегодня мало кто сомневается, что знание одного или даже нескольких иностранных языков — насущная необходимость. Однако, несмотря на множество побуждающих причин, изучение языка часто откладывается из-за нехватки времени, кажущейся сложности или дороговизны обучения, отсутствия потребности в знаниях именно «здесь и сейчас». А потом, когда время безвозвратно упущено, наступает момент совершенно бесполезных сожалений…

Накануне нового учебного года так и хочется применить незыблемую и в то же время расхожую истину типа «дважды два — четыре», но относительно изучения иностранных языков так коротко сказать вряд ли кому удастся. Впрочем, есть немало кратких, но емких высказываний на эту тему. Например, король многих народов, а позднее император Священной Римской империи Карл Великий говорил, что владеть другим языком — это как иметь вторую душу (to have another language is to possess a second soul), а более близкий к нам по времени знаменитый итальянский кинорежиссер Федерико Феллини утверждал: другой язык — это другое видение жизни (a different language is a different vision of life).

На курсах иностранных языков в ЦДО успешно сочетаются накопленный десятилетиями опыт и новейшие подходы сегодняшнего дня. Здесь работают профессионалы, преданные делу обучения избранному предмету. Для многих из них — это дело всей жизни, а самосовершенствование, постоянная работа по оттачиванию педагогического мастерства — важнейший принцип и руководство к действию в повседневной деятельности. К тому же существует обязательная система повышения квалификации преподавателей, включающая не только внутренний (в ЦДО) уровень, но также и подготовку в Минском государственном лингвистическом университете. Так, только в прошлом учебном году курсы повышения квалификации МГЛУ успешно окончили В. А. Карпович, И. А. Комиссаренко, С. П. Мамушкина, и без того имевшие высокие показатели в работе.

Родители, дедушки и бабушки, когда-то учившиеся здесь, по старой памяти настоятельно рекомендуют своим чадам учиться у Л. И. Бурейко, Н. И. Новосельцевой, Т. И. Рагель, Г. Н. Чернушиной…

В последнее время существенно обновлены программы. Слушатели могут выбрать ту, которая им подходит: от нацеленных на путешествия (туризм, деловые поездки) до подготовки к централизованному тестированию. Учитываются запросы учеников младших и старших классов, взрослых различных категорий. Можно выбрать наиболее подходящий именно для вас по времени начала и продолжительности занятий вариант.

Главное, ради чего приходят на курсы в ЦДО, — это именно глубокие знания.

Офицер запаса Андрей Иванович Шишко пришел в администрацию курсов вместе с младшим сыном — девятиклассником Артёмом. Их интересовало, сохранились ли группы английского языка, в которых основным пособием является известный учебник, для краткости называемый по фамилии первого из трех авторов — учебник Н. А. Бонк, выдержавший множество изданий на протяжении нескольких десятилетий. Методист Геннадий Николаевич Москаленко, человек с богатейшим языковым и жизненным опытом, пояснил будущему слушателю и его отцу, что в настоящее время при обилии различных учебников, пособий, методических разработок ни один преподаватель курсов не ограничивается каким-то одним изданием.

На курсах с давних пор внедрена практика подготовки оригинальных (своих) разработок по темам занятий на основе лучших методик. При этом не игнорируется, не отбрасывается бездумно все лучшее, что накоплено преподавателями старших поколений. Как известно, опыт не уходит в запас. Так происходит и с испытанными, проверенными временем и многими тысячами пользователей учебниками. Андрей Иванович подчеркнул, что опыт старшего сына, его коллег по курсам убеждает в правильности выбора. Ведь в первую очередь важно приобрести базовые знания, что невозможно без усвоения грамматики. Да, поначалу некоторым становится скучновато. Но, как гласит народная мудрость, без труда не вынешь и рыбку из пруда. Те же «соискатели на звание полиглота», которые стремятся ухватить иностранного бога за бороду с затратой наименьших усилий, клюют на посулы обучить языку за очень короткое время, вначале вроде добиваются видимых результатов, хватают вершки, а на самом деле… часто теряют деньги и, что наиболее важно и ценно, — время.

Многие цитируют одного из самых выдающихся отцов западной церкви древности Аврелия Августина, подчеркивая оригинальность его отношения к изучению иностранных языков еще в те далекие времена: для изучения языка гораздо важнее свободная любознательность, чем грозная необходимость. Внешне звучит вполне современно, хотя изречено сие в IV веке. В наше практичное время, думается, преобладать должна мотивация, но не эфемерность эмоций. Ситуация с практическим применением иностранных языков стремительно меняется. Развитие возможностей Интернета открывает доступ к интересующим учащихся, слушателей печатным, аудио- и видеоматериалам на иностранных языках. Но разве будешь читать в оригинале Уильяма Шекспира или Генриха Гейне с поверхностными знаниями? Вывод очевиден: приходите учить иностранный туда, где действительно дают возможность делать это основательно.

Телефоны для справок и записи на курсы: (+ 375 29) 650-38-41; (8 017) 222-31-73, 327-75-94.

Полковник в отставке

Всеволод Танана, заведующий курсовой сетью ЦДО в 2006–2009 гг.,

фото автора