…И всё это сумели люди

Активная фаза учения Коллективных миротворческих сил ОДКБ длилась всего несколько дней, однако этому предшествовала серьёзная подготовка.

Развернуть полевой лагерь на территории 230‑го общевойскового полигона, обеспечить хорошие бытовые условия для военнослужащих, организовать банно-прачечное обслуживание, медицинское обеспечение и досуг в свободное от выполнения учебно-боевых задач время — всё это сумели люди. Специалисты с большой буквы!.. И их работа не менее важна, чем отработка вводных на полигоне.

Старший офицер 1‑го отдела продовольственного управления Министерства обороны подполковник Дмитрий Прий­мак за несколько минут до начала приема пищи проводит инструктаж дежурного по столовой и проверяет документацию. К слову, питание миротворческого контингента организовано в полевой столовой по обычному рациону общевойскового пайка с выдачей дополнительного питания для бойцов сил специальных операций.

— Пищу готовят сотрудники РУП «Торгово‑производственное управление при Министерстве обороны» на полевых кухнях КП‑125, ну а первичной обработкой продуктов питания занимаются курсанты одного из взводов 114‑й гвардейской школы по подготовке прапорщиков и специалистов продовольственной службы, — пояснил в беседе Дмитрий Михайлович. — Военнослужащие срочной службы из этой школы прибыли сюда фактически на стажировку. У них пока нет допуска к самостоятельному приготовлению пищи, но другими видами работ в столовой они заниматься могут. Блюда в полевых столовых 230‑го общевойскового полигона всегда свежие, вкусные и горячие! И военнослужащие из других государств это не раз отмечали.

Кроме того, подполковник Дмитрий Приймак в разговоре обратил особое внимание на обеспечение горячим питанием отдельных миротворческих контингентов — для них блюда готовятся специально, преимущественно из говядины, мяса птицы и рыбы. И еще: на территории лагерного сбора работает буфет, там миротворцы из стран ОДКБ могут попить чаю, кофе и попробовать белорусские сладости. Есть здесь и отдельная витрина, где представлена сувенирная продукция. А если нет белорусских денег?.. И этот вопрос заранее решили офицеры группы обеспечения — в первые дни учения на территории полевого лагеря работал мобильный обменный пункт одного из банков.

А о том, как обеспечивается банно-прачечное обслуживание участников учения, нам рассказал начальник полевой бани прапорщик Дмитрий Санкевич из 108‑го отдельного полка материального обеспечения.

— Полевая баня, состоящая из двух комплектов ДДА‑66, была установлена и введена в эксплуатацию силами военнослужащих нашего полка, — поведал Дмитрий Николаевич. — Всего на полигоне организовано и оборудовано два потока, одновременно каждый из них обеспечивает помывку более 50 человек. Вода поступает из водонапорной башни по водопроводу — здесь набирается в резервуары, отстаивается, подогревается, а затем поступает уже непосредственно в сами помывочные отделения.

Гигиеническая помывка проводится ежедневно в вечернее время согласно утвержденному графику. Военнослужащие получили также возможность постирать, высушить и погладить обмундирование на территории комплекса. Для этого в одной из палаток установлены стиральные машины белорусского производства, сушилки для одежды и обуви, а также гладильные столы с утюгами.

— Этого количества стиральных машин и гладильных столов вполне достаточно для качественной подготовки всеми военнослужащими своего внешнего вида, — подытожил прапорщик Дмитрий Санкевич.

Вопросы медицинского обеспечения во время учения Коллективных миротворческих сил ОДКБ «Нерушимое братство — 2016» успешно решает медицинский отряд специального назначения 432‑го Главного военного клинического медицинского центра.

— Наша задача на учении — оказание медицинской помощи в объеме квалифицированной с элементами специализированной, — рассказал старший ординатор врач-травматолог-ортопед госпитального отделения этого отряда майор медицинской службы Константин Бюриков. — В период учения к нам то и дело обращаются пациенты с различными видами заболеваний, к счастью — несерьезными. Но мы готовы к решению и более сложных задач по предназначению. Так, уже приходилось выполнять оперативное вмешательство по поводу аппендэктомии в современном операционно-реанимационном модуле операционного отделения.

К слову, техническое обеспечение нашего медицинского отряда специального назначении позволяет качественно выполнять возложенные на него функции. Рентгеновское, эндоскопическое оборудование, оборудование для ультразвуковой диагностики, аппараты искусственной вентиляции легких — все это находится «на вооружении» медиков.

— Для нас такие мероприятия боевой подготовки не в новинку, — подчеркнул майор медицинской службы Константин Бюриков. — Фактически ни одни крупные учения на территории как Беларуси, так и других стран с участием белорусских военнослужащих не обходятся без нашего участия.

— Полевой лагерь состоит из палаток нового образца МК10 и М30, — рассказал начальник 2‑го отдела вещевого управления Министерства обороны подполковник Владимир Новичёнок. — Личный состав в лагере размещен в линейках по национальным контингентам, а сами палатки имеют все необходимое для комфортного проживания в них. В каждой имеется печь, из состава дежурной службы назначаются истопники. Уверяю: ночью в наших палатках тепло и комфортно.

Владимир Анатольевич отметил также, что в полевом лагере есть и палатки бытового обслуживания с гладильными досками, зеркалами и набором швейных принадлежностей, палатки с оборудованием для сушки обмундирования.

— Это не показной лагерь, — подчеркнул подполковник Владимир Новичёнок. — По такому образцу оборудуются многие лагерные сборы при проведении различных мероприятий боевой подготовки. Мы стремимся к тому, чтобы все полевые лагеря на полигонах Беларуси приняли такой вид.

В ходе этого учения особое внимание уделяется и организации досуга военнослужащих. Так, в свободное от боевой учебы и службы время они уже побывали в Свято-Успенском Жировичском мужском монастыре, Бресте и Брестской крепости-герое. А в вечернее время на сцене у клуба полигона выступал ряд творческих коллективов.

— Их было уже несколько — впервые показавших свое мастерство на этой эстрадной площадке. Это вокально-инструментальная группа «103‑й регион», вокальная группа «Фолюш», концертная группа ВВС и войск ПВО, — отметил в беседе старший офицер отделения идеологической работы 103‑й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады гвардии майор Алексей Волк. — Эти творческие коллективы выступали на сцене с особой программой, очень насыщенной и интересной. Кроме традиционных композиций — о ВДВ, армии, со сцены прозвучали песни военных лет. В программу были включены песни, которые хорошо знакомы военнослужащим из всех стран — участниц учения, некоторые композиции будут исполняться на армянском и казахском языках. Своим ярким показательным выступлением с приемами рукопашного боя и обращения с оружием гостей Беларуси порадовали также воины-разведчики парашютно-десантного батальона нашей бригады.

Среди артистов в погонах, которые приехали на Обуз-Лесновский полигон из разных уголков Беларуси, были и начинающие — из числа военнослужащих срочной службы, и те, чьи имена уже стали известны после фестиваля армейской песни «Звезда». А концертная группа ВВС и войск ПВО и вовсе недавно вернулась из Псковской области Российской Федерации, где проводилось учение КСОР ОДКБ «Взаимодействие — 2016». Ее талантливые творческие «штыки» успешно там выступили — и потому смогли быстро найти общий язык с участниками очередного учения ОДКБ. А представители миротворческих контингентов в ходе концертов не раз благодарили наших армейских артистов нескончаемыми аплодисментами.

Капитан Александр Иванов, «Ваяр», фото автора