На 230-м общевойсковом полигоне продолжается второй этап учения с Коллективными миротворческими силами (КМС) ОДКБ, которое проходит под руководством заместителя министра обороны Республики Беларусь генерал-майора Сергея Потапенко

В ходе этого этапа белорусским «голубым каскам» совместно со своими коллегами из стран — участниц ОДКБ предстоит отработать выход и занятие участков ответственности, выполнить на этих участках ряд разведывательных, охранных, досмотровых и изоляционных мероприятий. Во время розыгрыша практических действий будет также отработано несколько тактических эпизодов — доставка силами транспортной авиации материальных средств контингентов в назначенный район, формирование колонн техники, организация охранения, ведение разведки маршрута движения, обнаружение самодельных взрывных устройств на маршруте движения, высадка в составе группы разминирования из вертолета, уничтожение незаконных вооруженных формирований.

Также в ходе розыгрыша участникам учения предстоит вести переговоры с радикально настроенными представителями противоборствующих сторон, изолировать их, вытеснить толпу митингующих, выйти в составе подразделений КМС ОДКБ из-под огня «боевиков», выполнить задачи по охране важного объекта.

Далее миротворцы, по замыслу учения, должны будут оказать содействие милицейским подразделениям в штурме здания и освобождении заложников.

Заметим, что многие из эпизодов второго этапа учения будут отработаны совместно с авиацией и беспилотными авиационными комплексами.

Впервые в таком учении на территории Беларуси принимают участие и представители Международного комитета Красного Креста.

Подробный материал об этом читайте в одном из ближайших номеров нашей газеты.

Капитан Александр Кибик,

«Ваяр»,

фото автора