Паркуйся правильно!

Сотрудники ГАИ особое внимание обращают на правильность парковки автомобилей вблизи учреждений образования. Многие водители привыкли к тому, что детей в городе нет, а дети — что рядом нет автомобилей. А они есть!

— За лето водители расслабились, поэтому именно сейчас очень важно напомнить всем о том, что, паркуя свои автомобили на тротуарах, под запрещающими знаками и на пути следования детей в школу, вы подвергаете опасности юных участников дорожного движения, — отметила старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Октябрьского РУВД города Минска капитан милиции Виктория Царук. — Опасность и угрозу для пешеходов здесь создают припаркованные прямо у пешеходного перехода автомобили, которые ограничивают обзор как для юных пешеходов, так и для водителей.

В каждом городе есть школы, детские дошкольные учреждения, поликлиники, где рядом дети самостоятельно переходят дорогу. Важно помнить, что их безопасность — это задача и ответственность взрослых.

Только за пять дней в Октябрьском районе столицы было эвакуировано около 30 автомобилей за нарушения правил парковки вблизи учреждений образования.

Подобные рейды, по словам Виктории Царук, продлятся и в сентябре. Кроме того, особое внимание инспекторы при дежурстве вблизи учреждений образования уделят правилам перевозки детей.

Напомним, что за нарушение правил остановки и стоянки транспортного средства предусмотрена ответственность в виде предупреждения или штрафа — одна (21 рубль) базовая величина, за повторное нарушение в течение года — две (42 рубля) базовые величины плюс услуги эвакуатора — 43 рубля. И сутки пребывания авто на штрафстоянке обойдутся в 6 рублей. Итого получается достаточно весомая сумма.

Константин Егоров, фото автора