Помощь можно вызвать… без слов

Подскажите, есть ли мобильное приложение для смартфонов и планшетов, которое позволяет вызвать сотрудника МЧС в чрезвычайной ситуации?

Владислав, Минск

Такое приложение МЧС Республики Беларусь действительно появилось весной этого года. Как сообщили в пресс-службе этого ведомства, приложение для Android «МЧС: помощь рядом» на данный момент набрало более 500 положительных отзывов, а количество скачиваний перевалило за 20.000.

Появилось оно неслучайно. Сотрудники МЧС изучили рынок доступных на территории страны программ для мобильных устройств, и оказалось, что нет таких, которые позволяли бы быстро сориентироваться в нестандартных ситуациях. Например в случае, если разбили ртутный градусник, произошло ДТП, увидели горящий лес, на улице гроза и так далее. С помощью приложения можно найти инструкцию, которая поможет человеку эффективно действовать по принципу «Пять шагов на спасение».

Сейчас в разделе «Что делать?» собрано около пятидесяти тем, спасатели открыты для предложений по добавлению новых.

Кроме того, в приложении забита интерактивная карта неблагоприятных и опасных явлений, которая была разработана с учетом опыта ликвидации последствий циклона «Хавьер». Пользователи приложения будут получать своевременное оповещение, основанное на штормовых предупреждениях Гидрометеоцентра. На карте помимо явлений и регионов, где они ожидаются, доступны рекомендации спасателей как вести себя в таких обстоятельствах. В случае масштабной чрезвычайной ситуации природного характера пользователь может сообщить актуальную информацию в дополнительный раздел «Сообщить о ЧС».

В приложении есть даже «кнопка» звонка в МЧС — 112. Люди в критической ситуации забывают номера телефонов экстренных служб. Звонок можно сделать с различных страниц приложения.

Константин Егоров, фото автора