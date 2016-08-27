Славный город на Неве

Как-то перед отпуском прочёл в нашей военной газете статью коллеги- журналиста о Санкт-Петербурге и решил — поеду! Больше всего меня интересовала военная история Северной столицы России. И уже через несколько дней прохладным солнечным утром я оказался там.

Чем житель Питера отличается от приезжего?

Первый, видя развод мостов, говорит: «Черт, не успел!», а второй восклицает: «Ух ты!».

С давних времен петербуржцы славились гостеприимством и культурой общения. Возможно, причина этому — огромное количество музеев, театров, книжных магазинов и достопримечательностей. На улицах я встречал разных прохожих — и приветливо улыбающихся, и задумчивых, но чаще всего просто спешащих по своим делам. Местные жители уже давно не удивляются туристам.

— Город живет в суете, — рассказала коренная жительница Санкт-Петербурга, а по совместительству мой гид Лариса Довыдова. — Чтобы полностью ощутить прелести и ритм нашей жизни, нужно прожить здесь некоторое время. Сюда приезжают люди в поисках романтики, посмотреть белые ночи и развод мостов. Для многих петербуржцев город давно стал привычен, но им мы не перестаем гордиться. Некоторые туристы разочаровываются, видя здесь серые тучи и дождь. На картинках в турагентствах все яркое и солнечное, а в реальности такие дни можно сосчитать по пальцам. Однако другой погоды у нас нет. Но мы все равно любим свой город таким, какой он есть…

Петербург военный

Мое путешествие в военное прошлое города на Неве началось с Заячьего острова. Именно там берет начало история города. Петр I лично приезжал сюда, чтобы осмотреть местность для будущей Петропавловской крепости, возведенной им во время Северной войны.

— Изначально крепость строилась как портовый город, — рассказала Лариса Довыдова. — В тоже время она позволяла контролировать море и подходящие к берегу корабли. Ее расположение давало хорошие возможности — удобно было вести огонь по вражеским судам, а окружавшая вода затрудняла штурм.

Как рассказала Лариса Александровна, толщина мощных стен — около 20 метров! Внутри каждой из них располагались помещения-казематы, где проживали военнослужащие. Гарнизон в военный период всегда находился в боевой готовности, однако за всю свою историю Петропавловская крепость сама никогда не «воевала».

Грандиозное сооружение не раз испытывала на прочность природная стихия — выходившая из берегов Нева была беспощадна даже к камню. Самые ужасные беды паводки принесли в 1777 и 1824 годах, когда уровень воды поднялся на 3 м 21 см и 4 м 21 см соответственно! В последующем о приближающейся опасности жителей города предупреждали с помощью пушечных выстрелов. Грохот пушек и сегодня можно услышать, но уже в качестве «развлекалочки» для туристов.

Идем дальше. Проходим мимо Комендантского кладбища.

— Коменданты крепости назначались на должность лично императором, — поведала Лариса Довыдова. — Эти генералы были самоотверженными и всегда готовыми защитить город. За всю историю только девятнадцать человек были удостоены права быть захороненными здесь.

Также здесь построен Петропавловский собор. Его высота с золоченым шпилем, увенчанным фигурой летящего ангела, составляет около 120 метров! Ангел стал символом города.

Не менее интересные истории хранят в себе и Монетный двор, и Петропавловская тюрьма для политзаключенных, и гауптвахта, где, кстати, отбывал наказание секундант последней дуэли поэта Александра Пушкина полковник Константин Данзас.

Кронштадт —

город-крепость на Балтике

Во время путешествия услышал легенду о происхождении названия города-крепости Кронштадт, ее мне на набережной Петровской пристани поведал продавец сувенирной лавки.

— Это произошло во время взятия Петром I крепости Ниеншанц, — рассказал пожилой мужчина. — Он увидел шведский отряд и вместе с солдатами направился к нему. При приближении императорских шлюпок враги бежали и в спешке оставили котел, в котором варили уху. С того дня остров стали именовать Котлин. У нас даже памятник есть этому котелку!

Слова торговца подтвердила мой гид. А еще она рассказала, что после основания Кронштадта попасть туда можно было только по спецпропуску. Оно и понятно: остров был стратегическим объектом. Сегодня же он стал излюбленным местом для туристов. Здесь, возле Петровского парка, есть пристань, с которой открывается восхитительный пейзаж. Там круглый год стоят военные корабли.

— Именно здесь императором были сформированы первые пять гаваней — Котлинская, Средняя, Купеческая, Лесная и Военная, — отметила гид. — Ежегодно люди из разных стран приезжают сюда на День Военно-морского флота, чтобы полюбоваться чудесным видом кораблей и поздравить стражей морских рубежей России.

Однако это не единственное культурное сокровище острова. Еще один интересный объект — Петровский док. В петровские времена здесь ремонтировали корабли. Из Финского залива по каналу суда проходили в док, и шлюзы закрывались. Воду спускали в специальный бассейн. Откачивали ее вручную. После этого мастера приступали к работе. Док для тех лет был уникальным.

Стоит отметить, что в Кронштадте и сегодня ремонтируются суда.

Рядом с доком находится футшток — планка-линейка с нанесенными на нее делениями для определения уровня воды. Причем нужен он не только Финскому заливу. От его нулевой отметки исчисляются глубины рек, морей, озер и высоты на всей территории бывшего Советского Союза!

Здесь же на стене Обводного канала можно увидеть необычный памятник рыбе колюшке, спасшей во время блокады от голодной смерти тысячи ленинградцев.

Дальше мой путь лежал к Морскому собору. Этот храм был построен в память о погибших русских моряках. Внутри установлены черные мемориальные доски, на которых высечены фамилии отважных мореходов, а на разноцветном мраморном полу и стенах изображены птицы, рыбы, морские обитатели и красивые орнаменты. Внутреннее убранство поражает воображение!

В соборе как раз проходил обряд венчания.

— Вот бы мне так, — услышал я рядом восхищенный шепот незнакомой девушки.

И действительно, в такой красивой обстановке объединяются судьбы только в Кронштадте. Возможно, жених сам был из военных моряков, которых во время экскурсии по городу я встречал немало.

— Кстати, в Кронштадте есть улица Господская, — рассказала позже Лариса Александровна. — Раньше она разделялась на две стороны — Ситцевую и Бархатную. Их названия были придуманы исходя из наименований ткани пошива формы военнослужащих. По одной стороне гуляли матросы, старшины и мичманы, а по другой — офицеры. Такое разделение сделали для того, чтобы при встрече военнослужащие не отдавали друг другу воинское приветствие, когда шли с барышнями. Отвлекаться от беседы с женщиной считалось дурным тоном! В наше время такого разделения уже нет…

В продолжение морской тематики можно посмотреть на памятник адмиралу Степану Макарову напротив Морского собора на Якорной площади.

— Этот человек посвятил всю свою жизнь русскому флоту, — коротко рассказала гид. — Он был не только выдающимся флотоводцем, но и изобретателем, кораблестроителем, исследователем русского Севера и океанографом. С лицевой стороны монумента можно прочесть девиз Степана Осиповича — «Помни войну». Еще при жизни у него в кабинете над рабочим столом висел этот лозунг, который он свято чтил.

«Аврора» — музей на воде

Этот корабль можно увидеть на стоянке у Петроградской набережной. Знаменитый российский бронепалубный крейсер не оставит равнодушным никого. Он принимал участие в Цусимском сражении. В годы Великой Отечественной войны его моряки обороняли Ленинград. А получил он всемирную известность, подав сигнал холостым выстрелом из бокового 152‑мм орудия к началу штурма Зимнего дворца в далеком 1917 году. Сегодня «Аврора» является кораблем-символом российского флота.

Жемчужины

Санкт-Петербурга

Ну и какое же путешествие в Санкт-Петербург может обойтись без посещения Эрмитажа. Тысячи иностранцев ежегодно устремляются в крупнейший музей России, чтобы увидеть доспехи и оружие Средневековья, картины великих художников, керамику, скульптуры и многое другое…

Очень впечатляет Петергофский дворец. Когда я увидел дворцово‑парковый ансамбль, то был поражен красотой и лаконичным сочетанием поистине волшебных зеленых парков, красочных садов и позолоченных фонтанов.

— Фонтаны — это не придаток к общей композиции, а изящное украшение, — уточнила экскурсовод Маргарита. — Они являются символом мощи и красоты моря, которое плещется у берегов нашего города. Эта уникальная система работает от естественного перепада земельных высот, вследствие чего обеспечивается хороший напор воды.

Ну и, конечно же, развод мостов. С недавнего времени это зрелище можно наблюдать, наслаждаясь классической музыкой. Я смотрел на горящий яркими огнями мост имени Александра Невского под приятные звуки произведения Петра Ильича Чайковского.

…Ну, здравствуй, Питер! Питер, прощай!

За короткое время, проведенное в Санкт-Петербурге, я успел полюбить этот славный город всей душой. Но чтобы узнать все скрывающиеся здесь тайны, нужны годы. И я обязательно сюда еще вернусь. Хотя бы на денек.

До новых встреч, Питер!

Старший лейтенант Александр Гончаров,

«Ваяр», фото автора