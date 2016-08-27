«Служба у нас такая — метко стрелять!..»

…В полевом лагере 310-й гвардейской группы артиллерии 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады с самого утра — оживлённо: боевые расчёты производят контрольный осмотр техники, командиры батарей уточняют задачи. Менее чем через час окрестности города Осиповичи услышат грохот разрывающихся снарядов САУ.

До выхода подразделения на огневые позиции удалось побеседовать с командиром взвода — старшим офицером на 1‑й гаубичной самоходной артиллерийской батарее гвардии старшим лейтенантом Павлом Катяшовым. Офицер только что провел инструктаж личного состава по соблюдению мер безопасности во время занятий — и уделил мне несколько минут.

— Мы уже около двух недель находимся на полигоне, признаться, желание «пострелять» — зашкаливает! — сказал Павел. — Сегодня будем совершенствовать навыки в стрельбе прямой наводкой осколочно-фугасным снарядом из гаубичной самоходной артиллерийской установки 2С1«Гвоздика». Уверен, что справимся с поставленными задачами, оценка «хорошо» нам, считай, обеспечена. Я так говорю, потому что уверен в своем личном составе — все эти артиллеристы не раз бывали «в полях» и не понаслышке знают, что такое работа в команде.

Пришло время расчетам выдвигаться в район занятия и занимать огневые позиции. Под руководством командира гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона 2С1 гвардии майора Сергея Никипоронка техника в составе колонны начала выдвижение в назначенный район.

— По замыслу занятия, от подразделений разведки поступили данные о том, что несколько групп «противника» на бронетехнике готовят наступление. А наша задача — их ликвидация, — пояснил командир дивизиона. — Стрельба будет осуществляться прямой наводкой. Мы постоянно поддерживаем контакт с командно-наблюдательным пунктом и владеем всей информацией о поле «боя».

Пока я беседовал с гвардии майором Никипоронком, расчеты умело замаскировали боевые машины и огневые позиции.

Поступил доклад о готовности к ведению огня. Командиры орудий определили установки по целям. Наводчики работают уверенно…

— К стрельбе готов! — звучит в эфире.

— Залпом, триста тридцать три! — командует старший офицер на 2‑й гаубичной самоходной артиллерийской батарее гвардии старший лейтенант Александр Ляпич.

Одновременно произвели выстрелы шесть «Гвоздик». Земля дрогнула, эхо от залпа еще долго перекатывалось по лесам…

И вот доклад гвардии старшего лейтенанта Ляпича:

— Все цели поражены!

Оценка — «отлично». Офицер не скрывает улыбки.

— Я в своих подчиненных не сомневался, — на радостях произнес Александр. — Не зря же мы столько времени готовились к этим занятиям! Впереди у нас состязания, предстоит соревноваться с другими артиллерийскими подразделениями, побороться за звание лучшего артиллерийского дивизиона, подготовка будет насыщенной.

А через несколько мгновений неподалеку прогремели выстрелы из «Акации». Результат стрельбы и из этих самоходок тот же — оценка «отлично»!

Командир дивизиона дает команду подразделениям на возвращение в район дислокации. Колонна боевых машин скрывается из виду.

По дороге в лагерь я побывал на командно-наблюдательном пункте. Отсюда как на ладони видны и цели, и огневые позиции артиллеристов. Важные должностные лица на КНП — дальномерщик, вычислитель и разведчик. Разведчик занимается разведкой местности, наблюдает за действиями соседний подразделений. А вычислитель и дальномерщик рассчитывают координаты и определяют дальность по разрывам, если же цель не была поражена — вносят корректировки в дальность стрельбы и доворот орудий. Эту команду передают по средствам связи непосредственно на огневые позиции.

О своих впечатлениях после стрельбы рассказал разведчик отделения артиллерийской разведки батареи управления и артиллерийской разведки гвардии рядовой Максим Романовский. Служит он здесь уже более года, зарекомендовал себя с наилучшей стороны.

— Я рад, что довелось служить в этом подразделении, — поделился Максим. — Служба у нас такая — дух захватывает!.. Когда работаешь с буссолью в районе боевых действий и видишь, как снаряды поражают цель, — это такой адреналин… Точность, мощь! Где еще увидишь своими глазами подобное?

Доволен тем, как подчиненные справились с поставленными задачами, командир 310‑й гвардейской группы артиллерии — гвардии полковник Юрий Сугаков.

— Боевая подготовка в вверенном мне подразделении всегда была в приоритете, — отметил командир группы. — Тот высокий профессионализм, который продемонстрировали наши артиллеристы, — результат упорных занятий и старания каждого из тех, кто носит артиллерийские эмблемы. Скоро мы примем участие в крупных учениях, и я уверен, что 310‑я гвардейская группа артиллерии будет на высоте — как и сегодня.

Старший лейтенант

Ян Горбанюк, «Ваяр»,

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