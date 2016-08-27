«Служба у нас такая — метко стрелять!..»

27.08.2016 Боевая подготовка, Свежий выпуск #

…В полевом лагере 310-й гвардейской группы артиллерии 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады с самого утра — оживлённо: боевые расчёты производят контрольный осмотр техники, командиры батарей уточняют задачи. Менее чем через час окрестности города Осиповичи услышат грохот разрывающихся снарядов САУ.триста тридцать три! Залп со всех орудий!

До выхода подразделения на огневые позиции удалось побеседовать с командиром взвода — старшим офицером на 1‑й гаубичной самоходной артиллерийской батарее гвардии старшим лейтенантом Павлом Катяшовым. Офицер только что провел инструктаж личного состава по соблюдению мер безопасности во время занятий — и уделил мне несколько минут.

— Мы уже около двух недель находимся на полигоне, признаться, желание «пострелять» — зашкаливает! — сказал Павел. — Сегодня будем совершенствовать навыки в стрельбе прямой наводкой осколочно-фугасным снарядом из гаубичной самоходной артиллерийской установки 2С1«Гвоздика». Уверен, что справимся с поставленными задачами, оценка «хорошо» нам, считай, обеспечена. Я так говорю, потому что уверен в своем личном составе — все эти артиллеристы не раз бывали «в полях» и не понаслышке знают, что такое работа в команде.

Гвардии полковник Юрий Сугаков

Гвардии полковник Юрий Сугаков

Пришло время расчетам выдвигаться в район занятия и занимать огневые позиции. Под руководством командира гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона 2С1 гвардии майора Сергея Никипоронка техника в составе колонны начала выдвижение в назначенный район.

— По замыслу занятия, от подразделений разведки поступили данные о том, что несколько групп «противника» на бронетехнике готовят наступление. А наша задача — их ликвидация, — пояснил командир дивизиона. — Стрельба будет осуществляться прямой наводкой. Мы постоянно поддерживаем контакт с командно-наблюдательным пунктом и владеем всей информацией о поле «боя».

Пока я беседовал с гвардии майором Никипоронком, расчеты умело замаскировали боевые машины и огневые позиции.

Гвардии майор Сергей Никипоронок

Гвардии майор Сергей Никипоронок

Поступил доклад о готовности к ведению огня. Командиры орудий определили установки по целям. Наводчики работают уверенно…

— К стрельбе готов! — звучит в эфире.

— Залпом, триста тридцать три! — командует старший офицер на 2‑й гаубичной самоходной артиллерийской батарее гвардии старший лейтенант Александр Ляпич.

Одновременно произвели выстрелы шесть «Гвоздик». Земля дрогнула, эхо от залпа еще долго перекатывалось по лесам…

И вот доклад гвардии старшего лейтенанта Ляпича:

— Все цели поражены!

Оценка — «отлично». Офицер не скрывает улыбки.

Гвардии старший лейтенант Александр Ляпич

Гвардии старший лейтенант Александр Ляпич

— Я в своих подчиненных не сомневался, — на радостях произнес Александр. — Не зря же мы столько времени готовились к этим занятиям! Впереди у нас состязания, предстоит соревноваться с другими артиллерийскими подразделениями, побороться за звание лучшего артиллерийского дивизиона, подготовка будет насыщенной.

А через несколько мгновений неподалеку прогремели выстрелы из «Акации». Результат стрельбы и из этих самоходок тот же — оценка «отлично»!

Командир дивизиона дает команду подразделениям на возвращение в район дислокации. Колонна боевых машин скрывается из виду.

По дороге в лагерь я побывал на командно-наблюдательном пункте. Отсюда как на ладони видны и цели, и огневые позиции артиллеристов. Важные должностные лица на КНП — дальномерщик, вычислитель и разведчик. Разведчик занимается разведкой местности, наблюдает за действиями соседний подразделений. А вычислитель и дальномерщик рассчитывают координаты и определяют дальность по разрывам, если же цель не была поражена — вносят корректировки в дальность стрельбы и доворот орудий. Эту команду передают по средствам связи непосредственно на огневые позиции.

О своих впечатлениях после стрельбы рассказал разведчик отделения артиллерийской разведки батареи управления и артиллерийской разведки гвардии рядовой Максим Романовский. Служит он здесь уже более года, зарекомендовал себя с наилучшей стороны.

— Я рад, что довелось служить в этом подразделении, — поделился Максим. — Служба у нас такая — дух захватывает!.. Когда работаешь с буссолью в районе боевых действий и видишь, как снаряды поражают цель, — это такой адреналин… Точность, мощь! Где еще увидишь своими глазами подобное?

Гвардии рядовой Максим Романовский

Гвардии рядовой Максим Романовский

Доволен тем, как подчиненные справились с поставленными задачами, командир 310‑й гвардейской группы артиллерии — гвардии полковник Юрий Сугаков.

— Боевая подготовка в вверенном мне подразделении всегда была в приоритете, — отметил командир группы. — Тот высокий профессионализм, который продемонстрировали наши артиллеристы, — результат упорных занятий и старания каждого из тех, кто носит артиллерийские эмблемы. Скоро мы примем участие в крупных учениях, и я уверен, что 310‑я гвардейская группа артиллерии будет на высоте — как и сегодня.

Старший лейтенант

Ян Горбанюк, «Ваяр»,

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