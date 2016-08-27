Со списками избирателей можно ознакомиться

Участковые комиссии представили для ознакомления списки избирателей. Об этом председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина сообщила в видеообращении, размещенном на интернет-портале «Выборы‑2016».

Лидия Ермошина обратила внимание на то, что списки не будут вывешиваться в открытом режиме, поскольку в них включены личные сведения избирателей, но каждый гражданин может прийти на участок для голосования и проверить свою фамилию в списках, внесенные данные.

Председатель ЦИК напомнила: голосование осуществляется по месту регистрации, поэтому место фактического проживания будет учитываться только в очень редких случаях — если избиратель представит веские доказательства того, что он проживает по данному адресу. Временное проживание, проживание на даче не будет учитываться для того, чтобы данного избирателя внесли в списки для голосования по этому месту жительства. Избиратели, которые находятся за рубежом, вправе проголосовать при посольствах Беларуси за рубежом, предъявив паспорт. Их внесут в дополнительные списки для голосования.

В видеообращении отмечалось также, что за 10 дней до выборов избиратели получат приглашения прийти на избирательные участки и информационные материалы о кандидатах в депутаты. В настоящее время продолжаются выступления кандидатов по радио и телевидению.

БЕЛТА