Святая праведная княгиня София Слуцкая

«…Звезда

от звезды разнится в славе» (1Кор.15.41), а умудренные Богом писатели сравнивают с яркостью звезд жития и похвалы святым.

На духовном небосклоне Православной церкви среди многих имен, входящих в Собор белорусских святых, своим особенным светом горит и звезда, воссиявшая в древнем Слуцке.

София Юрьевна Олелько происходила из древнего княжеского рода, основателем которого был Александр (Олелько) Владимирович, внук Ольгерда, Великого князя Литовского. Родилась она 1 мая 1585 года и при крещении получила имя в честь Софии — Премудрости Божией. Скажем несколько слов и о достославных ее предках.

Прадедом княгини был Юрий Семёнович I, сын Анастасии Слуцкой, известной защитницы города от татарских набегов, и сам неоднократно побеждавший татар в битвах.

Дед Софии, Юрий Юрьевич II, в своем завещании повелел детям под страхом отеческого проклятия оставаться верными православию (при нарушении воли завещателя они лишались права на наследство).

Ее отец, Юрий Юрьевич III, приносил щедрые пожертвования православным монастырям и церквям. Вошли в историю подаренные им в Свято-Троицкий Слуцкий монастырь литой из чистого серебра настоятельский посох, серебряная позолоченная с финифтяными украшениями чаша-потир и напрестольное Евангелие в серебряном окладе, собственноручно переписанное князем.

Так, по неизреченной милости Божией, святая София своей земной жизнью как благочестивая отрасль увенчала этот знатный и добродетельный род.

Но «много скорбей у праведного» (Пс.33.20), «тесны врата и узок путь…» (Мф.7.14), София лишается обоих родителей и в раннем детстве становится сиротой.

Одновременно она получает и богатейшее наследство, а после смерти в 1591 и 1592 годах бездетных братьев отца (Александра и Яна-Симеона) к ней переходит все состояние князей Олельковичей — Слуцких и Копыльских. Однако главным ее духовным богатством была родовая икона Покрова Божией Матери, которая сопровождала княгиню в течение всей жизни.

Опеку над малолетней Софией приняла семья ее дальних родственников — Ходкевичей, вначале Жмудский староста Юрий (православного вероисповедания), а затем староста Брестский и каштелян Виленский Иероним. Ее духовное окормление и образование было тесно связано с православной Супрасльской обителью, фундаторами которой являлись Ходкевичи. Других достоверных сведений о детских годах княгини, прошедших в Берестье и Вильно, не сохранилось.

Время шло незаметно, сказочно богатая владелица Слуцкого и Копыльского княжеств София Олелько сделалась самой завидной и желанной невестой великого Княжества Литовского, хотя сама она всей душой и помыслами стремилась не к суете сего мира земного, но к Миру Горнему.

Обстоятельства сложились так, что по ряду причин опекуны Софии задолжали магнатскому роду князей Радзивиллов большие денежные суммы и решили, используя свою опеку, не только расплатиться с долгами, но и, сверх того, многое приобрести, «о чем не нужно теперь говорить подробно» (Евр.9.5).

В 1594 году был заключен брачный договор, согласно которому София по достижении совершеннолетия (возраста 15 лет) должна будет выйти замуж за Януша Радзивилла, князя Несвижского, сына Виленского воеводы князя Христофора Радзивилла по прозвищу Перун (Гром).

Свадьба была назначена на 6 февраля 1600 года в Виленском доме Ходкевичей, но к тому времени финансовые споры двух родов чрезвычайно обострились, взаимные претензии привели к судебным тяжбам.

В результате Ходкевичи попытались расторгнуть помолвку Софии с Янушем, а Радзивиллы в ответ потребовали взыскания огромной неустойки. Враждующие не сумели достичь соглашения мирным путем, и стали собираться войска.

Назревало междоусобное кровопролитие, и под угрозой войны сам польский король, а также представители высшего духовенства призвали обе стороны к миру.

«Блаженны миротворцы» (Мф.5.9). Юная София молила Господа, чтобы не стать причиной раздоров и смут. Своим согласием на брак она предотвратила казавшееся неминуемым столкновение.

Воевать в такой долгожданный момент не пристало, Радзивиллы отводят свои войска, и вскоре между недавними соперниками была достигнута новая договоренность: в обмен на согласие Софии прекращаются все денежные споры и официально свидетельствуется о правильном ведении дел по опеке над ее имуществом.

20 июля 1600 года князь Януш Радзивилл отправляет прошение папе Римскому Клименту VIII (не путать с антипапой времен авиньонского раскола) с просьбой о разрешении на брак с княгиней Софией Слуцкой, остающейся в православной вере и поставившей непреложное условие, чтобы дети от этого брака были также православными.

Таинство венчания было совершено по православному чину 1 октября 1600 года, на праздник Покрова Пресвятой Богородицы, в Свято-Николаевском кафедральном соборе Бреста. Вскоре как благочестивая и послушная жена княгиня София записывает в Новогрудском суде все свои земли и имущество на мужа.

Семейная жизнь ее не была свободна от утрат и скорбей: во младенчестве умирают сын Николай и дочь Екатерина. Но все эти беды София преодолевала с молитвой, в трудах и благотворениях. «В святости и чести, а не в страсти похотения» (1Фес.4.4–5) в браке она явила прекрасный образец жития ревностной христианки в миру.

Никоим образом нельзя забывать, что в истории православия на белорусских землях наступил тогда период печально известной унии 1596 года. Оказавшись под мощным государственным давлением Речи Посполитой, соблазняемый хитросплетенным коварством иезуитов, преданный большинством архиереев-отступников, народ православный остался единственным хранителем своей исконной веры и бесстрашно встал на ее защиту.

В этой борьбе православные верующие слуцкой земли обрели в молодой княгине большую духовную и материальную поддержку, благотворное нравственное влияние. София убедила своего мужа выхлопотать у польского короля грамоту, которая запрещала принуждать ее подданных к унии (и в дальнейшем семья Радзивиллов глубоко уважала и хранила традиции, завещанные благочестивой княгиней, сохраняя православие в Слуцком крае). Благодаря этому Слуцкое княжество на века сделалось настоящей твердыней православия.

Жители Слуцка сплотились в Свято-Преображенское братство. В его разносторонней деятельности София как высокоименитая братчица принимала самое непосредственное и активное участие.

Был устроен Преображенский монастырь, а при нем — богадельня и училище. Княгиня щедро жертвовала на храмы Божии и святые обители, на содержание причтов и различные церковные постройки. Она собственноручно изготовляла шитые золотом и серебром священнические облачения, а в дни престольных праздников любила совершать пешие паломничества в самые дальние церкви.

Ее благочестивая и чистая жизнь, ревность в вере, глубокая молитвенность принесли великие плоды, зримые и по сей день: став при ее правлении церковно-административным оплотом Православной церкви на белорусских землях, Богохранимый град Слуцк и поныне является кафедральным центром, где пребывает вторая кафедра Митрополита Минского и Слуцкого, Патриаршего Экзарха всея Беларуси Филарета. В этом городе, как известно, берут свое историческое начало и Минская епархия, и Минская духовная семинария.

…Праведная княгиня София была последней представительницей славного рода слуцких князей Олельковичей. Преставилась она при родах дочери, которая не пережила свою мать. Произошло это 19 марта 1612 года в имении Омельно на Слутчине, а местом погребения княгини стала монастырская Свято-Троицкая церковь града Слуцка.

Сразу по кончине София стала почитаться в православном народе как святая помощница болящим женщинам, готовящимся стать матерями. По праву считается она покровительницей благочестивых браков и семей, молятся ей и об исцелении младенцев.

Господь прославил Софию нетлением мощей и многими чудотворениями от них. Периодически слуцкие женщины на собранные средства шили шелковое или атласное платье, в которое и переоблачали мощи.

Учитель Слуцкой духовной семинарии иеромонах Маркиан в XVIII веке составил книгу «Чудеса Благоверной Слуцкой княгини Софии Олельковны, мощами своими в Слуцком Свято-Троицком монастыре нетленно почивающей».

Веками хранятся в народе предания и свидетельства о многоразличной помощи святой Софии слуцким жителям. Согласно ее пророчеству, на Юрьевской улице Слуцка не случилось ни одного пожара.

В 1848 году в Слуцке свирепствовала эпидемия холеры. По просьбе горожан был совершен крестный ход с мощами святой Софии, их пронесли через весь город крест-накрест, в двух направлениях, а в четырех противоположных концах были отслужены молебны. Вскоре после этого эпидемия в городе и его окрестностях прекратилась.

И в дальнейшем почитание Софии как местночтимой святой никогда не прерывалось. Даже откровенные безбожники, вскрыв в 1930 году раку с ее мощами, вынуждены были признать нетленность тела.

Православная церковь канонизировала праведную Софию, княгиню Слуцкую, 3 апреля 1984 года, причислив ее к сонму святых, в земле Белорусской просиявших. Память ее совершается дважды: 1 апреля по новому стилю (19 марта по церковному стилю) и в праздник Собора белорусских святых (неделя третья по Пятидесятнице), а мощи ее в настоящее время открыто почивают в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска.

У северной стены храма стоит богато украшенная резная рака, а над ней — икона со светлым и кротким ликом святой. С искренней молитвой приходят сюда верующие люди, прося заступничества в житейских скорбях и невзгодах, принося благодарения за помощь в разрешении своих проблем.

Святая мати наша Софие, моли Бога о нас!

Протоиерей

Павел Боянков