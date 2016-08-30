«Боевики» уничтожены, «беженцы» спасены: под Барановичами завершилось учение миротворцев ОДКБ

На прошлой неделе Республика Беларусь принимала на своей территории учение Коллективных миротворческих сил (КМС) ОДКБ «Нерушимое братство — 2016», которое проходило на 230‑м общевойсковом полигоне под общим руководством заместителя министра обороны Беларуси генерал-майора Сергея Потапенко. Командовал многонациональной группировкой заместитель командующего сил специальных операций полковник Виктор Гулевич.

— Коллективные миротворческие силы в ходе учения «Нерушимое братство» отрабатывали задачи в зоне условного конфликта, — отметил командующий коллективными миротворческими силами ОДКБ полковник Виктор Гулевич. — Также в ходе учения миротворцы практически отрабатывали вопросы разъединения конфликтующих сторон, контроля за отводом вооружения и техники, проведения поиска, наблюдения, обеспечения сопровождения груза по гуманитарным коридорам, а также поддержания порядка на территории.

Всего в учении приняло участие около полутора тысяч офицеров и солдат-миротворцев из состава вооруженных сил, внутренних войск и милиции (полиции) государств — членов ОДКБ. В ходе учения воинские контингенты из Беларуси, России, Армении и Казахстана участвовали в розыгрыше тактических эпизодов, а представители Кыргызстана и Таджикистана входили в состав управленческого звена. К слову, на прошедшем учении были представлены все государства — члены ОДКБ, что является наглядным подтверждением общей готовности к совместному решению миротворческих задач.

Добавим: это пятое по счету миротворческое учение, оно впервые проводилось на территории нашей страны. Легенда учения продиктована жизнью, и тема его звучала так: «Подготовка и ведение операции по поддержанию мира Коллективными миротворческими силами ОДКБ». Однако замысел учения отличался от ранее проведенных подобных мероприятий и является актуальным в современной военно-политической обстановке. При его разработке был использован один из возможных вариантов возникновения и нарастания конфликта, основное содержание которого заключалось в обострении противоречий внутри государства.

Также впервые, по замыслу учения, Коллективные миротворческие силы ОДКБ получили мандат Совета Безопасности ООН и действовали в кризисном регионе во взаимодействии с миссией ООН, кстати, на территории условной страны, не входящей в ОДКБ. Также в учении впервые принимали участие представители Международного комитета Красного Креста и Белорусского общества Красного Креста.

— Особое внимание в ходе учения мы уделяли также подготовке органов управления на период проведения миротворческой операции, — подчеркнул начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров. — В частности, в ходе этого учения было создано объединенное командование миротворческих коллективных сил, в нем работали представители всех государств — членов организации.

Этому предшествовал немалый объем работ, выполненных на этапе подготовки. Инфраструктура, совершенствование учебных объектов полигона и создание достойных бытовых условий для участников учения — всем этим занимались представители наших Вооруженных Сил. Высокий уровень подготовки учения высоко оценили представители ОДКБ и вооруженных сил стран-участниц.

— Про белорусскую сторону мы говорим ежедневно только теплые и добрые слова, — отметил в завершение учения начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров. — Традиционно белорусская земля и ваш народ очень гостеприимны. Личный состав, который участвует в учении, побывал не только на полигоне, но и посетил знаковые исторические места Беларуси, для участников учения была составлена обширная культурная программа. Кроме того, большая работа была проведена в ходе подготовки к этому учению. Размещение личного состава, создание хороших условий проживания, организация питания и досуга — все вопросы без исключения решались оперативно и на высоком уровне.

Свою оценку проведенному учению дал и начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь генерал-майор Олег Белоконев:

— Это, пятое по счету мероприятие, в ходе которого мы получаем уникальный опыт методики подготовки миротворческих подразделений ОДКБ. В то же время вопросы, которые отрабатывались на учении, актуальны. Военные специалисты считают, что учение прошло успешно.

Капитан

Александр Иванов, «Ваяр», фото автора