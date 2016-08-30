Генерал-майор в отставке Андрей Николаевич Трегуб встретил нас возле подъезда своего дома. Здесь его стараниями разбиты цветочные клумбы, посажены кусты сирени…

— А вон там у меня картошка! — с гордостью сообщил Андрей Николаевич.Согласитесь, что не каждый день можно увидеть короткие рядки «национального продукта», мирно созревающего возле многоэтажки, стоящей почти в центре столицы!Но деятельная натура военного пенсионера просто не могла оставить этот клочок земли невозделанным. Такой вот у него хозяйственный характер…

— Я родился в июле 1929 года на Алтае в крестьянской семье, — вспоминает Андрей Николаевич. — Отец мой, Николай Ермолаевич, был бригадиром в колхозе «Герой труда», а мама, Мария Евдокимовна, работала в этом же колхозе дояркой.

Тяжким испытанием в судьбе крестьянского подростка, как и всех его сверстников, стала война. В тот страшный июньский день 12-летний Андрей возил с поля колхозное сено и ничего не знал о большой беде, обрушившейся на весь советский народ.

Радио в деревне Клепечиха не было, и о начавшейся войне односельчане узнали только тогда, когда мужиков начали собирать в райцентре. Пошел и Николай Ермолаевич, но провоевал он недолго — уже в сентябре геройски сложил голову в ижорских болотах, защищая от немцев Ленинград.

— В войну жизнь была тяжелая: много работали, голодали, получали похоронки… — рассказывает мой собеседник. — Но я по-прежнему ходил в школу, учился. Физика, правда, давалась мне очень нелегко. А когда в 1949 году окончил ее, решил стать офицером. В военкомате получил направление в Томское зенитно-артиллерийское училище…

Любимым предметом курсанта Трегуба была физическая подготовка: получил разряды по лыжному спорту и гимнастике. Поэтому дома его поначалу не узнали — худой подросток послевоенной поры превратился в сильного, подтянутого и ловкого парня.

* * *

Для дальнейшего прохождения службы молодого лейтенанта направили в Белорусский военный округ. Но документы его (о злодейка-бюрократия!) были отправлены… в Беломорский военный округ.

— В 1952 году приехал я в Минск, — улыбается Андрей Николаевич. — Получил взвод — 25 солдат — и был тут же отправлен на целых два месяца на погрузку леса.

Тем временем документы офицера уже поступили в штаб Беломорского округа. И лейтенант получил приказ срочно прибыть в Архангельск.

— Оттуда я поехал в поселок Васьково, где получил должность в штабе ПВО. Часто приходилось заступать на дежурства — до сих пор помню огромные планшеты из прозрачной пластмассы, солдат-планшетистов…

Но тут молодому офицеру выпал случай, оказавший решающее влияние на всю его дальнейшую жизнь.

— Я хотел учиться и написал рапорт с просьбой направить меня в академию ПВО. Но… подвела физика! — вспоминает мой собеседник. — И недобрал я всего-то один балл!.. Но в составе мандатной комиссии был полковник Гусев Константин Михайлович. Он у меня спрашивает: «Хочешь учиться в академии тыла?». Я согласился…

* * *

Время учебы пролетело незаметно, и в 1964 году майор Трегуб уже выехал к новому месту службы — в Хабаровский край, где его ждала должность заместителя командира по тылу одной из кадрированных дивизий Дальневосточного военного округа.

— Природа там изумительная! Сопки, тайга… Но вот служба оказалась тяжелой — бытовые условия для личного состава оставляли желать лучшего… Мой служебный день начинался ранним утром с того, что я будил кочегаров, спавших в котельной, — иначе во всем городке не будет воды.

Должность зампотыла любого уровня всегда считалась ответственной и хлопотной. Поэтому грамотный выпускник-«академик» работал не покладая рук. Уже через девять месяцев Андрей Николаевич получил новое назначение и отправился на службу в соединение, штаб которого находился в поселке Таежное под Комсомольском-на-Амуре.

…Менялись военные городки и дивизии, менялись начальники и подчиненные, а офицер Трегуб продолжал кормить, одевать и обувать воинские части. Но в 1971 году Андрей Николаевич отправился в заграничную командировку — в сражающийся Вьетнам.

— Там шла война, и наши специалисты помогали патриотическому правительству Северного Вьетнама, — рассказывает Андрей Николаевич. — Я занимался вопросами приемки, разгрузки, складирования и распределения всех грузов, поступавших из СССР для вьетнамской армии.

…Молодая армия Северного Вьетнама героически сражалась с превосходящими силами южновьетнамского правительства, поддерживаемого США. Воевать приходилось в тяжелейших условиях: в субтропических влажных джунглях, при отсутствии дорог, складов, аэродромов, заводов и фабрик, в разрушенной многолетней войной стране.

И если бы не советская помощь, то победить северовьетнамцы не смогли бы. И в этой победе есть частица труда Андрея Николаевича Трегуба…

* * *

И снова — Дальний Восток. Полковник Трегуб был назначен на должность заместителя начальника тыла округа. Объездил и облетал все, даже самые дальние гарнизоны, все «точки». А их было немало: в то время в составе округа находились 22 мотострелковые, две танковые и шесть авиационных дивизий, десятки отдельных бригад, полков и батальонов — всего около полумиллиона человек при соответствующем количестве военной техники и вооружения.

Андрей Николаевич как мог налаживал быт и службу советских солдат и офицеров, обеспечивал гарнизоны дефицитными продуктами и товарами, занимался постройкой казарм и детских садов, общежитий и клубов, контролировал завоз и рациональное использование топлива.

— В округе нас в шутку называли «три Т», имея в виду командующего войсками генерал-полковника Ивана Моисеевича Третьяка, начальника тыла округа генерал-майора Роберта Геронтьевича Тавадзе и меня — полковника Трегуба, — улыбается Андрей Николаевич.

В феврале 1979 года мой собеседник получил погоны генерал-майора. Служба продолжалась, и еще без малого пять лет своей жизни Андрей Николаевич отдал суровому краю на берегу великого океана.

А в сентябре 1984 года генерал-майор Трегуб с семьей прибыл в Минск, где принял дела и должность заместителя начальника тыла Краснознаменного Белорусского военного округа.

* * *

— С жильем тогда было трудно. Чтобы найти мне квартиру, потребовалось вмешательство командующего войсками округа… — грустно улыбается Андрей Николаевич. — А задача передо мной стояла ответственная: обеспечить войска всем необходимым для службы.

…В стране уже начался социально-экономический и политический кризис, выйти из которого руководство СССР попыталось с помощью реформ — печально известных ускорения и перестройки. В этих условиях выполнять поставленную задачу было весьма непросто… А вскоре грянула чернобыльская беда.

— На тыловые органы легла очень большая нагрузка. Кроме обычных повседневных задач, мы должны были обеспечить дезактивирующими веществами, мылом и стиральным порошком весь личный состав воинских частей, задействованный при ликвидации последствий аварии, — вспоминает мой собеседник. — Надо было организовать стирку обмундирования, помывку людей и дезактивацию ценностей. В 30-километровой зоне я провел больше месяца…

* * *

В 1989 году, прослужив в армии 40 лет, Андрей Николаевич вышел в отставку. Но, как и все наши офицеры, в стороне от общественной жизни не остался. Выступления и беседы в школах, членство в Белорусском союзе офицеров. А еще — забота о детях и внуках, цветоводство и огородничество, шахматы, написание стихов.

И конечно же, есть у генерал-майора в отставке Трегуба мечта:

— Прожить подольше рядом со своими детьми, внуками и правнуками!

Андрей Данилов, «Ваяр»