Ключ в положение «работа»!

На полигоне Осиповичский прошло контрольное занятие по управлению ракетными ударами с 336-й реактивной артиллерийской бригадой. Ключевым этапом этого мероприятия боевой подготовки стало выполнение расчётами одного из дивизионов боевых пусков из РСЗО «Смерч».

Как пояснил начальник штаба — первый заместитель командира 336 реабр подполковник Александр Метель, к конт­рольному занятию привлекались, помимо выполнявшего боевые пуски подразделения, управление бригады и штабы реактивных артиллерийских дивизионов. Также были задействованы подразделения 740‑й зенитной ракетной бригады, 927‑го центра подготовки и применения беспилотных авиационных комплексов, 31‑го навигационно-топографического центра.

Занятие выдалось скоротечным, уместилось в два дня, но это лишь добавило динамичности ратной учебе военнослужащих бригады. Марш на полигон, занятие района, смена позиций, противодействие диверсионно-разведывательным группам условного неприятеля… И, конечно же, ракетные удары. Ключевой элемент боевой работы отрабатывали все дивизионы, но только подчиненные подполковника Дмитрия Ильющенко получили возможность завершить цикл ратной учебы реальными пусками.

— Расчеты будут выполнять стрельбу с применением учебно-тренировочных комплектов 9Ф840, — пояснил перед этим занятием командир реактивного артиллерийского дивизиона. — Мы будем использовать не штатные 300‑миллиметровые реактивные снаряды, а 122‑миллиметровые (такими стреляет РСЗО «Град»). Благодаря этому минимальная дальность стрельбы значительно сокращается, и мы можем выполнять пуски практически на любом белорусском полигоне. В остальном же цикл нашей боевой работы на этом полигоне мало чем отличается от «штатки». Все необходимые действия по предпусковой подготовке выполняют и расчеты боевых машин, и вычислительные, и топогеодезические подразделения. Одним словом, в стрельбе задействован весь дивизион. В штатном режиме срабатывают все элементы и механизмы, а главное — оценку точности дает реальный разрыв в районе цели.

По словам офицера Дмитрия Ильющенко, возможность выполнить боевые пуски — отличное подспорье для подготовки дивизиона на данном этапе. Ведь совсем недавно подразделение пополнили лейтенанты — выпускники Военной академии Республики Беларусь, есть в расчетах и малоопытные «срочники». За короткий срок они освоили сложную технику и уже демонстрируют хорошие результаты при выполнении нормативов, выверке боевых машин, нанесении условных ракетных ударов. На очереди — главная проверка.

* * *

…Вблизи стартовой позиции реактивного артиллерийского дивизиона оживленно. Хотя до пусков еще достаточно времени, невидимая стороннему глазу боевая работа ракетчиков кипит вовсю.

Взмывает в небо беспилотник — он в режиме реального времени будет отслеживать точность стрельбы. Доносится приглушенный выстрел «ветрового ружья» — это специалисты метеобатареи уточняют данные о температуре воздуха, скорости и направлении ветра на различных высотах. Кстати, их работа сегодня приобретает особую важность — «градовские» 122‑миллиметровые снаряды гораздо легче штатных 300‑миллиметровых, а потому ветер сильнее влияет на траекторию полета боеприпаса.

Наконец получены координаты первой цели. Боевые машины «сбрасывают» маскировку, пакеты направляющих поднимаются и наводятся на цель. Расчеты, выполнив все необходимые мероприятия, скрываются в кабинах.

После уверенных докладов начальников расчетов на полигоне воцаряется тишина…

«Ключ в положение «работа». Триста тридцать три!..» Если бы мы имели дело с артиллерией, эти слова подполковника Дмитрия Ильющенко утонули бы в грохоте выстрелов. Однако у реактивщиков все иначе — до долгожданного момента залпа еще 90 секунд. Именно столько необходимо «Смерчам» для отработки режима предстартовой подготовки.

Наверняка эти полторы минуты — самые сложные и волнительные для тех, для кого сегодняшние боевые пуски станут первыми в жизни…

А командир дивизиона же на удивление спокоен. Передается его уверенность и подчиненным.

По истечении полутора минут из пакетов направляющих вырываются струи пламени, и реактивные «копья» устремляются в район целей. Зрелищное «огненное шоу» длится недолго — интервал между вылетом боеприпасов всего две-четыре секунды. Но за этой скоротечной боевой красотой стоят часы усердных тренировок большого дружного коллектива.

Сегодня в дивизионе знаменательный день — в подразделении пополнились ряды настоящих, «обстрелянных» ракетчиков. Однако волю эмоциям давать рано. Впереди — новые вводные и новые цели…

Зато по окончании стрельбы военнослужащие охотно делились впечатлениями.

— Ощущения — непередаваемые! Ведь из кабины отлично виден полет ракет — итог кропотливой боевой работы расчета, — поделился старший механик-водитель рядовой Павел Клицунов. — Чувствуешь мощь техники, на которой выпала честь служить. Во время стрельбы в кабине царила спокойная рабочая обстановка, и только когда «проводили» все ракеты, мы позволили себе порадоваться за достойно проделанную работу. Вообще это контрольное занятие стало пока самым запоминающимся событием за полгода моей службы. Это не просто смена обстановки — самый настоящий «полевой марафон»!.. Марши, маскировка, вводные, постоянная работа на технике… — скучать не приходится.

А командир Павла Клицунова лейтенант Дмитрий Максимчик и вовсе служит в 336 реабр меньше месяца. Причем участие в контрольном занятии стало для него в некоторой степени приятной неожиданностью.

— Даже не мог мечтать, что доведется выполнить боевые пуски. Такая честь выпадает не каждому, — признался в беседе Дмитрий. — Конечно, волнение присутствовало. В своих знаниях не сомневался, провел немало тренировок с расчетом, но работа с реальными снарядами — совсем иное. Ответственность возрастает в разы! К счастью, с нервами удалось совладать уже во время стрельбы по первой цели. А дальше уверенности только прибавлялось… Что ж, моей офицерской карьере дан уверенный старт. Настрой на дальнейшую службу — отменный!

* * *

Напоследок добавим: конт­рольное занятие по управлению ракетными ударами стало для 336 реабр лишь промежуточным «зачетом» в текущем учебном году. Слаживание дивизионов только набирает обороты, впереди у ракетчиков — тактические учения с подразделениями, участие военнослужащих бригады в командно-штабном учении Вооруженных Сил.

Майор Георгий Потапов, «Ваяр», фото автора