Научиться новому

— Мы с мужем всегда хотели, чтобы сын отслужил в армии, — рассказала мама рядового Андрея Жука Людмила Андреевна. — Муж мой носил погоны, жизнь нас мотала по Советскому Союзу. Сын родился на Дальнем Востоке… У него было гарнизонное детство, рос среди военных — и, конечно, он с должным уважением относится к защитникам Отечества. А сам рядовой Жук признался, что повестка из военного комиссариата не стала для него неожиданностью. Парень всегда знал, что в его жизни наступит тот момент, когда придется надеть военную форму. Андрей уверен: отслужить «срочку» — долг каждого юноши.

— Армейские будни длятся для меня всего-то третий месяц, — пояснил в беседе рядовой Андрей Жук. — Сказать, что было очень сложно к чему-то привыкать, наверное, не могу. Да, буквально через пару дней службы понял: все же многого теперь не хватает из моей той, привычной гражданской жизни… Но я научился жить по-новому. Рад, что служу в родном городе — Барановичах. И воинская часть у нас замечательная, отличные парни служат здесь. С уверенностью могу сказать, что 120‑я зенитная ракетная бригада пришлась мне по душе.

Рядовой Жук является заместителем начальника зенитного ракетного расчета — старшим оператором боевой машины. Успешно осваивает боевую технику.

— Поначалу мне, как и большинству, юношей, начинавших службу в части, было непросто, — рассказал собеседник. — Но спустя время сумел привыкнуть к распорядку дня. Понял, что в армии интересно — есть возможность узнать что-то новое, освоить военную специальность… А главное, произошло переосмысление многого, иначе взглянул на свое поведение, на жизнь «на гражданке». Что-то стал ценить еще больше, от чего-то отказался. А еще — получше усвоил такую истину: мужчина всегда должен отвечать за сказанное и сделанное им.

…И снова дадим слово маме этого солдата — Людмиле Андреевне:

— Правильно говорят: армия — это что-то новое для наших сыновей. Признаться, для родителей это время тоже полно впечатлений. Меня на церемонии принятия Военной присяги попросили выступить от лица родителей. Непросто было подобрать наилучшие напутственные слова, я очень волновалась и переживала… Но глядя на сына и других парней — возмужавших, повзрослевших буквально на глазах, нужные слова нашла. Уверена, у них все получится!

Анна Малушенко, «Ваяр»,

фото

Ирины Малиновской