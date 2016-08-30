Провожая взглядом истребитель

Шум реактивных двигателей заполняет собой всё пространство вокруг. Истребители устремляются в небо — и уже через несколько мгновений только по еле слышному гулу можно угадать, где сейчас они находятся… Большинство людей, не привыкших к подобному действу, заслышав рёв двигателей самолёта, поднимают взгляды в небо в поисках стальных «птиц».

Но есть в Беларуси несколько населённых пунктов, где плановые полёты авиации давно перестали быть чем-то из ряда вон выходящим.

В день моего приезда в в/ч 54804 ее взлетно-посадочная полоса напоминала муравейник… Плановые полеты — ответственнейшее мероприятие.

На командно-диспетчерский пункт по рациям поступают доклады специалистов о выполненных работах. Старший помощник руководителя полетов майор Вадим Руденко внимательно вглядывается в точки на экранах локаторов. И поясняет:

— Во время полетов я управляю экипажами в ближней зоне, которая делится на четыре типа: визуального контроля, ближнюю, дальнюю и зону посадки. Здесь я вижу практически все воздушное пространство на расстоянии до 75 километров от

аэродрома. Уже по окончании полетов формирую поток самолетов, последовательность их захода на посадку.

К взлету готовятся очередные истребители. Воздух на взлетно-посадочной полосе наполняется запахом сгоревшего топлива, уши, не привыкшие к реву реактивных двигателей, слегка закладывает. Наблюдаю за тем, как в кабине самолета летчик проверяет исправность приборов и элементов управления, ну а техник, глядя на пилота, говорит тому что-то через переговорное устройство…

— Наша главная задача — приведение техники в готовность к полетам. Говоря проще — обеспечение ее боеготовности в любое время суток, — говорит старший авиационный техник капитан Владимир Машлякевич. — Сейчас, к примеру, при помощи переговорного оборудования, общаясь с пилотом, наблюдаю, дублируя его, выход клиньев, работу закрылков, исправность бортового оборудования. Так мы проверяем каждую мелочь до тех пор, пока не убедимся в стопроцентной исправности летательного аппарата и готовности к полету.

Очередной истребитель на взлетно-посадочной полосе. Летчик получает разрешение на взлет — и стальная «птица», стремительно срываясь с места, уходит в голубое небо. Техники провожают ее взглядом.

В расположенном неподалеку от взлетно-посадочной полосы здании готовятся к полету очередные экипажи. Командир авиационного звена майор Андрей Щербачевич и старший летчик капитан Дмитрий Рудагин проходят тренаж «пеший по-летному»: в процессе него пилоты прорабатывают все то, что им предстоит выполнить в небе. Глядя на то, как они манипулируют руками, чтобы точно продемонстрировать движение самолета в воздухе, сложно представить, что же они испытывают там, в нескольких километрах над землей.

— Полет всегда начинается с его подготовки, — пояснил происходящее майор Щербачевич. — Ее организуют за день до полетов. В их преддверии осуществляется постановка задач, на которой командир рассказывает, что нам предстоит выполнить в небе. Далее по графику — плановая подготовка на тренажере, подготовка штурманских расчетов, документации… Затем проводится индивидуальный и групповой контроль готовности.

В это время к МиГ‑29 подходит старший летчик капитан Дмитрий Рудагин. Пройдя мимо своего железного друга, летчик аккуратно, словно здороваясь с ним, проводит по нагревшемуся под палящим летним солнцем крылу и что-то говорит про себя… Как позже выяснилось, у каждого пилота перед вылетом есть свои приметы и «ритуалы».

— Так я здороваюсь со своим крылатым напарником, — позже пояснил капитан Рудагин. — В воздухе мне предстоит выполнить множество сложных элементов — и от его технического состояния будет зависеть очень многое. К слову, техник, когда выруливает самолет, так же касается его крыла и желает ему хорошего полета… Есть, к примеру, еще одна традиция: когда летчик впервые вылетает на новом для себя типе самолета, авиационному технику, руководителю полетов и выпускающему инструктору он дает по подписанной пачке сигарет, на ней — его позывной и воинское звание. Почему так делается? Оставшиеся на земле люди переживают как за летчика, так и за его машину, — вот и получают они эти пачки, чтобы пока одни в небе, другие могли успокоить свои нервы, выкурив сигаретку.

Окончив полет, летчики отправляются в специальное помещение, где вносят в журнал объективного контроля отметки как по работе техники, так и по выполнению фигур пилотажа.

Окунувшись в повседневные хлопоты авиаторов, понимаешь, насколько эти люди влюблены в свою профессию и в небо… К слову, в среднем рабочая перегрузка, которую испытывают во время полета летчики, составляет 5g. Плановый полет длится порядка 30–40 минут, но и за это время пилот может выполнить множество сложных элементов, многие из которых с перегрузкой более 5g. К тому же подобных вылетов за рабочий день может быть и несколько — все зависит от сложности упражнений и нагрузки.

…Полеты завершены, шасси последних МиГов коснулись земли, самолеты заруливают на площадку. Старший авиационный техник старший лейтенант Алексей Блюдник идет осматривать боевую машину.

— Сейчас нужно все проверить и при необходимости оперативно исправить, — пояснил офицер. — Машины эти знаем до винтика. У каждого военнослужащего технического состава определенный фронт работ как перед вылетом, так и после посадки: кто-то охлаждает шасси истребителя, нагревшиеся при посадке в жару, иные уточняют исправность работы техники, занимаются двигателем…

Работа с воздушными судами, да еще военными, — безусловно, сложная и кропотливая. Каждый день, каждый полет совершенствует знания и навыки. Их служба и долг — охранять мирное небо нашей республики, а это дорогого стоит.

Капитан

Кирилл Франскевич, «Ваяр», фото автора