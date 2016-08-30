Совершенствуя боевую слаженность

Завершилось учение Коллективных миротворческих сил ОДКБ «Нерушимое братство — 2016»

27 августа на 230-м общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский завершилось учение Коллективных миротворческих сил (КМС) ОДКБ «Нерушимое братство — 2016», которое проходило под руководством заместителя министра обороны Республики Беларусь генерал-майора Сергея Потапенко.

На данном учении КМС ОДКБ впервые получили мандат Совета Безопасности ООН.

В активной фазе учения за действиями миротворческих контингентов наблюдали начальник Генерального штаба Вооруженных Сил — первый заместитель министра обороны Республики Беларусь генерал-майор

Олег Белоконев, генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа, начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров, начальники генеральных штабов вооруженных сил Армении и Казахстана, представители военно-дипломатического корпуса, аккредитованного в Республике Беларусь, Международного комитета Красного Креста и другие приглашенные гости.

Целями учения ставилось: командирам получить практику в организации операции по поддержанию мира и управлении частями (подразделениями) КМС ОДКБ, совершенствовать полевую выучку личного состава миротворческих контингентов во время совместных действий, а также укрепить взаимоотношения и сотрудничество между государствами — членами ОДКБ.

Особое внимание было уделено совершенствованию боевой слаженности национальных миротворческих контингентов при ведении активных действий по выполнению ими задач в миротворческой операции.

В рамках учения были проведены практические занятия по несению службы на КПП, порядку досмотра транспортных средств, пешему патрулированию, оказанию первой помощи и работе с беженцами (перемещенными лицами). Отрабатывались действия при сопровождении колонн, ведении разведки с применением беспилотных авиационных комплексов (БАК), разминировании, несении службы в составе мобильного КПП, охране важного объекта, блокировании и досмотре населенного пункта, штурме здания, в составе мобильного резерва (на вертолетах), при содействии оказанию гуманитарной помощи.

Белорусские миротворцы совместно с контингентами вооруженных сил Армении, Казахстана и России отработали ряд задач по выходу и занятию участков ответственности, выполнили разведывательные, охранные, досмотровые и изоляционные мероприятия на этих участках.

Во время практических действий было отработано также несколько тактических эпизодов — доставка силами транспортной авиации материальных средств контингентов в назначенный район, формирование колонн техники, организация охранения, ведение разведки маршрута движения, обнаружение самодельных взрывных устройств на маршруте движения, высадка в составе группы разминирования из вертолета и уничтожение незаконного вооруженного формирования, выполнение задачи по охране важного объекта.

Затем миротворцы оказали содействие милицейским подразделениям в штурме здания и освобождении заложников.

Все задачи отрабатывались во взаимодействии с авиацией и беспилотными авиационными комплексами от Вооруженных Сил Республики Беларусь и Российской Федерации.

От Беларуси в учении приняли участие военнослужащие миротворческой роты 103‑й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады, разведывательной роты 3‑й отдельной бригады специального назначения внутренних войск Министерства внутренних дел, подразделения БАК 927‑го центра подготовки и применения беспилотных авиационных комплексов, два вертолета от в/ч 06752.

В учении участвовали также национальные контингенты Республики Армения, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан. Всего до 1.500 военнослужащих из состава вооруженных сил, внутренних войск и полиции шести государств — членов ОДКБ, а также около 300 единиц авиационной, бронетанковой и автомобильной техники.

Пресс-служба Министерства обороны