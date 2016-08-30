В рамках международного военного сотрудничества

В период с 28 по 30 августа с официальным визитом в Республике Беларусь находится начальник Генерального штаба Вооруженных сил Республики Армения генерал-полковник Юрий Хачатуров.

В рамках состоявшихся 29 августа двусторонних встреч министра обороны Республики Беларусь генерал-лейтенанта Андрея Равкова и начальника Генерального штаба Вооруженных Сил — первого заместителя министра обороны Республики Беларусь генерал-майора Олега Белоконева с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Республики Армения генерал-полковником Юрием Хачатуровым белорусская и армянская стороны обсудили ряд вопросов, среди которых совместная оперативная и боевая подготовка в рамках ОДКБ, развитие сотрудничества в области противовоздушной обороны государств — участников СНГ и другие.

Также белорусская сторона поблагодарила начальника Генерального штаба Вооруженных сил Республики Армения за участие в наблюдении за розыгрышем практических действий и в закрытии совместного учения Коллективных миротворческих сил ОДКБ «Нерушимое братство — 2016», которое состоялось 27 августа.

Сторонами было отмечено, что проведение совместных учений позволяет последовательно развивать и укреплять военное сотрудничество в рамках ОДКБ, а также осуществлять поиск взаимоприемлемых решений в вопросах обеспечения стабильности и безопасности в регионах коллективной безопасности организации.

Встречи и переговоры, проведенные в ходе официального визита начальника Генерального штаба Вооруженных сил Республики Армения в Республику Беларусь, позволили сторонам проанализировать состояние двустороннего сотрудничества и наметить дальнейшие перспективные направления взаимодействия с учетом национальных интересов и приоритетов.

Пресс-служба Министерства обороны