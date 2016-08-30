Впервые девушки в строю…

В минувшую субботу в нашей столице на площади Государственного флага Республики Беларусь состоялось знаменательное событие в жизни курсантов первого курса Института пограничной службы — принятие Военной присяги и посвящение в пограничники

Они дали клятву зорко оберегать мирный труд нашего народа — и верность данному ныне слову, нет сомнения, будут хранить всю свою жизнь. С этой минуты каждый из курсантов ежедневно будет подтверждать верность Военной присяге: сначала результатами в учебе, а в дальнейшем — службой по охране государственной границы, обеспечением пограничной безопасности нашей Родины.

Отличительной чертой этой церемонии принятия присяги стало то, что в числе 88 курсантов ее приняли 18 девушек, которые наравне с юношами прошли уже начальную военную подготовку и теперь встали в торжественный строй. Впервые органы пограничной службы Республики Беларусь набрали будущих кадровых офицеров — девушек, через четыре года они приступят к охране рубежей нашей Родины в пунктах пропуска через государственную границу.

…Торжественная часть мероприятия началась с выноса Боевого Знамени и ритуала посвящения в пограничники. Председатель Госпогранкомитета генерал-полковник Леонид Мальцев выступил с приветственным словом, он поздравил курсантов и их родителей со столь важным событием, которое навсегда останется в их сердцах. Затем перед лицом своих товарищей и командиров, а также родных парни и девушки торжественно присягнули на верность долгу и Родине.

Традиционно данный ритуал завершается вручением зеленых фуражек, которые вот уже более века являются своеобразным символом пограничной службы. За эти годы неоднократно менялась структура пограничного ведомства, способы охраны государственной границы, форма пограничников. Но зеленая фуражка остается таким же неотъемлемым символом пограничной службы, как стойкость, мужество и верность долгу — неизменными качествами воинов‑пограничников.

Соб. инф.