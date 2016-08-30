Железный порядок — гарантия безопасности

За каждой выполненной пилотами учебно-боевой задачей стоит кропотливый труд специалистов инженерно-авиационной службы.

Очередная лётная смена подходит к концу. На родной аэродром возвращаются штурмовики. Напряжение — позади: можно снять лётную экипировку и перевести дух.

А вот инженерам и техникам, обслуживающим крылатые машины, еще предстоит проверить авиационное оборудование, заправить самолеты и подготовить их к очередной смене полетов. Работа профессионалов в погонах на земле продолжается…

— Наша задача — инженерное обеспечение полетов, — рассказал заместитель командира авиационной эскадрильи по инженерно-авиационной службе (ИАС) в/ч 19764 гвардии майор Дмитрий Филинович. — Специалисты ИАС должны содержать самолеты в исправном состоянии и в постоянной готовности использовать их по предназначению. Задача — ответственная, поскольку от нас напрямую зависят вопросы технической безопасности эксплуатации авиационной техники.

В дни полетов инженеры и техники проводят на аэродроме по 11–12 часов. В шесть утра — построение, затем в течение трех и более часов — предполетная подготовка. Она включает в себя внешний осмотр самолета, проверку работы его систем и агрегатов, все — согласно регламенту технического обслуживания. Каждый из специалистов выполняет комплекс работ, соответствующий его специальности.

Я как заместитель командира эскадрильи по ИАС осуществляю всесторонний контроль за выполнением задач предполетной подготовки самолетов инженерно-техническим составом. Только после тщательного изучения результатов проверки боевых машин и анализа данных средств объективного контроля штурмовики допускаются к вылетам. В течение всего полетного дня я поддерживаю непосредственную связь со старшим инженером полетов.

О всех выполненных на авиационной технике работах каждый из специалистов инженерно-авиационной службы делает отметки в бортовых журналах. Записи подтверждаются личными подписями. Строго и педантично — но таков суровый порядок, продиктованный опытом поколений авиаторов, выработанный на протяжении многих десятилетий.

…По словам Дмитрия Васильевича, понятие служебной и рабочей дисциплины, полное и неукоснительное соблюдение требований безопасности — дело святое. А о том, к чему может привести пренебрежение этими правилами, лучше даже не думать… Ведь самолет — это не автомобиль, его не остановишь в удобном месте при возникшей форс-мажорной неисправности.

За безопасность отвечает весь личный состав ИАС. Вот почему авиационные инженеры и техники — это предельно собранные, квалифицированные в своей области, дисциплинированные и ответственные люди. Другим в ИАС просто нет места.

Не оставляет аэродром инженерно-технический состав и после завершения летной смены. Наступает время послеполетной подготовки машин.

Все процедуры повторяются снова: заправка самолетов, проверка оборудования, если надо, то и подвеска вооружения. Так и хлопочут эти скромные армейские трудяги возле своих крылатых машин.

В общей сложности служба ИАС эскадрильи штурмовиков Су‑25 насчитывает около 50 специалистов — офицеров и прапорщиков.

— Отрадно, что в нашем коллективе служат такие высококлассные специалисты, как начальник технического расчета подготовки авиационного оборудования гвардии капитан Андрей Валицкий, инженер технического расчета подготовки авиационного вооружения и прицельно-навигационного комплекса гвардии капитан Дмитрий Чайка, старший авиационный техник самолета гвардии капитан Юрий Федорович и другие. Им по силам решить любую техническую задачу в своей области, —– добавил заместитель командира эскадрильи.

Большое внимание опытные специалисты ИАС уделяют новому пополнению — выпускникам Белорусской государственной академии авиации, которые прибывают в часть для прохождения службы. Молодые инженеры и техники в течение месяца проходят теоретическую подготовку под руководством закрепленных за ними инструкторов, затем — сдача зачета: лишь после этого новичков допускают к обслуживанию авиационной техники.

— В ходе боевой подготовки мы не раз отрабатывали варианты действий в отрыве от основного аэродрома, — в завершение беседы подчеркнул гвардии майор Дмитрий Филинович. — То, что наша служба способна выполнить возложенные на нее задачи и готова действовать в любой обстановке, подтвердило майское учение с использованием аэродромного участка дороги. Инженеры и техники части обеспечивали тогда взлет и посадку учебно-боевых машин. Все прошло удачно, и мы разделили с пилотами радость от успешного выполнения ответственного задания. Ведь для нас это и есть главное — чтобы самолеты летали без происшествий, а летчики в кабинах боевых машин чувствовали себя спокойно и уверенно.

Сергей Ручанов, «Ваяр»