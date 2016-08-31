Армейские укротители огня

…С каждой долей секунды огонь разгорался всё больше. Смертоносные языки пламени набирали силу, словно движущийся поезд на прямом участке пути. Огонь дышал жаром!.. И от этого дыхания даже в нескольких десятках метров от него было невыносимо находиться. Как же возле него работают пожарные?! В тот день на стадионе БФСО «Динамо» проходил финал XXIV лично-командного чемпионата Вооружённых Сил Беларуси по пожарно-спасательному спорту среди служб и подразделений противопожарной защиты и аварийно-спасательных работ.

— Это не просто спортивное состязание, — рассказал нам еще до начала соревнований главный судья чемпионата начальник управления — главный инспектор по пожарному надзору управления противопожарной защиты и аварийно-спасательных работ Вооруженных Сил полковник Андрей Прудников. — И здесь спортивный закон «Главное — не победа, а участие» не работает. Тем, кто занимается пожарно-спасательным спортом, необходимо научиться максимально эффективно бороться со стихией. Ведь от умелых действий наших бойцов даже в мирное время зависят человеческие жизни.

О реалиях службы этих специалистов Андрей Иванович рассказывает со знанием дела — в 1993 году он окончил Тольяттинское высшее военно-строительное командное училище, после распределения проходил службу в наших Вооруженных Силах на различных должностях в подразделениях противопожарной защиты.

Стоит отметить, что сегодня специалисты этой уникальной профессии есть в каждой воинской части. И в прошедшем чемпионате принимали участие 11 лучших сборных, а также 1106‑я и 1101‑я военные команды противопожарной защиты и аварийно-спасательных работ, 72 ОУЦ. Программа соревнований состояла из двух дней. В первый из них все участники преодолевали стометровую полосу с препятствиями, осуществляли подъем по штурмовой лестнице на высотную башню, имитирующую четырехэтажное здание.

— А еще в первый день чемпионата состоялось двоеборье, — рассказал нам один из его участников во время разминки перед вторым соревновательным днем. — Сегодня же нас ждет пожарная эстафета — четыре этапа по сто метров — и боевое развертывание от пожарного автомобиля.

Все мои собеседники признались: последний этап состязаний самый зрелищный, захватывающий по накалу страстей.

— Развертывание от пожарного автомобиля выполняется с молниеносной скоростью, — пояснил один из участников чемпионата рядовой Александр Ситник. — Чтобы показать хороший результат, важны не только сноровка и подготовленность военнослужащих — еще и исправность машины.

Как рассказал полковник Андрей Прудников, на этом этапе соревнований по команде «Старт!» спортсмены подбегают к машине. Всасывающие рукава они соединяют между собой, затем их «подключают» к пожарному автомобилю и заборной сетке. Чем быстрее от пожарных машин подадут воду и средства пожаротушения к месту возгорания — тем больше очков принесут в копилку своей команды.

— Итоговое время развертывания от пожарного автомобиля, установленное за время проведения наших чемпионатов, равно 36,9 секунды, — подчеркнул в беседе главный судья.

…Да, нам, людям, далеким от пожарного ремесла, данный вид спорта показался весьма специфичным. И все же большая часть упражнений, которые выполняли участники чемпионата, перекликается с другими состязаниями и требует немалых физических сил.

Так, представитель команды сил специальных операций Вооруженных Сил гвардии старшина Илья Хролович занимается пожарно-спасательным спортом с 2008 года. Не раз огнеборец принимал участие и в чемпионате Вооруженных Сил.

— А что самое сложное? — интересуюсь у гвардейца.

— Для меня — подъем по штурмовой лестнице, — без запинки отвечает воин. — И чтобы с честью пройти этот этап испытаний, необходимо долго тренироваться. Здесь работают все группы мышц…

К слову, в этом году команда противопожарной защиты и аварийно-спасательных работ ССО Вооруженных Сил заняла на чемпионате третье место, хотя по итогам первых этапов была лидером турнира. А победила сборная ВВС и войск ПВО — она удерживает лидирующие позиции среди армейских команд уже на протяжении долгого времени. Второе место досталось сборной СЗОК.

Старший лейтенант

Игорь Деменков,

«Ваяр»,

фото Ирины Малиновской