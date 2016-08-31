Что нам стоит мост построить!..

В инженерно-саперном батальоне 557‑й инженерной бригады Западного оперативного командования в разгаре плановый полевой выход. Личный состав подраз­деления под руководством опытных офицеров строит низководные деревянные мосты, по которым затем поедет техника одного из сельхозпредприятий Кореличского района Гродненщины.

Я посетил полевой лагерь и места наведения мостовых переправ — и удалось побеседовать с председателем СПК имени Владимира Царюка Александром Лейко.

— Благодаря военнослужащим будут сэкономлены значительные денежные средства, — рассказал Александр Николаевич. — Большие посевные площади нашего хозяйства размещаются по обоим берегам Уши. Сейчас технике СПК приходится делать крюк в 56 километров, чтобы, используя ближайший от нас бетонный мост, заготовить на другом берегу реки корма и доставить их на молочно-товарные фермы. С постройкой новых переправ значительно снизятся затраты на заготовку и доставку кормов, будут сэкономлены горюче-смазочные материалы. Большое спасибо нашим военнослужащим!

Как сообщил руководитель хозяйства, ранее для этого СПК на возведение мостов было выделено 509 кубометров леса. С учетом всех затрат стоимость стройки составит около 60 миллионов неденоминированных рублей. Вложенные деньги, по словам Александра Лейко, должны окупиться уже через полгода.

Место постройки одного из новых мостов — живописное урочище Малая Обрина. Личный состав подразделения, чьи усилия были поддержаны бригадой работников местного СПК, выполнял поставленную задачу настолько быстро, слаженно и качественно, что сооружение этой мостовой переправы было завершено в течение недели. Как рассказал начальник штаба инженерно-саперного батальона капитан Николай Кравченко, за считаные дни берега реки надежно соединил мост длиной свыше 40 и шириной шесть метров, грузоподъемностью 60 тонн. Второй же мост возводят неподалеку от места впадения Уши в Неман.

…Рядовой резерва Евгений Васюк, как и его товарищи по призыву, приобретает военную специальность командира саперного отделения. Он проходит уже второй сбор первого года службы. «На гражданке» Евгений — главный инспектор отдела развития Гродненской региональной таможни, занимается капитальным строительством объектов этого ведомства. В минувшем году он окончил факультет промышленного и гражданского строительства Брестского государственного технического университета — и в эти дни занимается возведением моста с особым интересом и увлеченностью.

— Постройка мостов — почетная и ответственная работа, которая требует высокой квалификации, — отметил Евгений Васюк. — Офицеры и личный состав нашей бригады обладают достаточным опытом для того, чтобы качественно и быстро справиться с сооружением мостовой переправы.

Работой резервистов и военнослужащих-срочников руководит исполняющий обязанности командира инженерно-дорожной роты лейтенант Денис Беляк:

— Это дело мне по душе. Во‑первых, и я сам, и мои подчиненные получаем хорошую практику. Во‑вторых, делаем нужное дело, помогаем землякам.

Свой богатый профессиональный опыт этому молодому офицеру передает командир кадра инженерно-саперного батальона подполковник Валерий Лыскин. 15 лет назад, когда Валерий Иванович был старшим лейтенантом, командиром инженерно-технического взвода 11‑го понтонно-мостового полка, он принимал участие в строительстве прежних мостов через реку Уша. Эти переправы долго служили верой и правдой людям.

— Спустя продолжительное время вновь с удовольствием побывал в уже знакомых местах, — поделился подполковник Валерий Лыскин.

Механизатор СПК Павел Бенецкий, который на тракторе МТЗ‑82 «Беларусь» подвозит строительные конструкции с пилорамы к месту возведения переправы, как и Валерий Иванович, в молодости участвовал в предыдущей стройке.

— Мы с вами полтора десятка лет назад возводили мосты, — вспоминает Павел Владимирович, обращаясь к подполковнику Валерию Лыскину. — Только звездочки на погонах у вас тогда были поменьше…

Подполковник Александр Севенко, «Ваяр», фото автора