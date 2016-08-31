Испытание «полями». (Видео)

На Стародорожском полигоне проходит полевой выход 8‑й бригады радиационной, химической и биологической защиты. В очередной раз специалисты РХБ-защиты демонстрируют высокий профессионализм и слаженность при выполнении учебно-боевых задач.

Войска РХБ-защиты всегда выделялись на фоне других родов войск своей спецификой. Если артиллеристы или танкисты видят свою цель и могут ее поразить точным выстрелом, то противник воинов РХБ-защиты — невидимый, коварный. Именно защите от них посвящены интенсивные занятия по боевой подготовке на полигоне.

Подобные полевые выходы длятся около месяца и проводятся два раза в год. Как отметил командир бригады полковник Олег Германов, подобные мероприятия очень важны.

— Мы стараемся поддерживать личный состав в высокой боевой готовности, — отметил полковник Олег Германов. — Занятия проводим в условиях, приближенных к боевым. Считаю, только так можно подготовить действительно качественных специалистов. Вопрос не только в умении выполнять боевые задачи, но и в психологической устойчивости военнослужащих. Теория — это одно, а реальная ситуация — иное. Поэтому на практических занятиях мы стараемся использовать всю имеющуюся учебную материальную базу для создания условий, приближенных к боевым.

…Прибыв на полигон, я увидел вдали плотные клубы дыма. Работали специалисты дымовых машин ТДА‑2К. Командир дымовой роты старший лейтенант Дмитрий Ларион проводил занятия с подчиненными. Дымовые машины используются для маскировки объектов, а также дезинсекции местности и сооружений. Дым полностью обволакивает территорию в несколько квадратных километров. Чтобы увидеть что-то на расстоянии вытянутой руки нужно очень постараться.

— Сейчас военнослужащие одного из расчетов дымовой машины отрабатывают нормативы по развертыванию и подготовке к работе ТДА‑2К, — пояснил старший лейтенант Ларион. — Позже мы перейдем к практике и проведем дезинсекцию нейтральными аэрозолями на условно зараженном участке местности.

Неподалеку от дымовой роты расположился узел связи бригады. Мачты антенн подняты в небо на добрый десяток метров. «Испытание полями» проходят не только специалисты РХБ-защиты, но и связисты. О впечатлениях рассказала старший радиотелеграфист узла связи рядовой контрактной службы Ксения Яковюк.

— В бригаде я уже около двух месяцев, это мой первый полевой выход. Служить очень нравится, меня окружают замечательные люди, которые помогают освоиться в новой профессии. В моей семье все военнослужащие — отец, брат. Поэтому я решила пойти по их стопам.

Покинув узел связи, я направился к стрельбищу, где оттачивали свое мастерство военнослужащие огнеметной роты. Командир кадра огнеметной роты — младший лейтенант Дмитрий Доморад. Офицер уже девять лет служит в бригаде и два года — в качестве командира роты.

— Сейчас проходят занятия по ведению огня по неподвижным целям из реактивного пехотного огнемета «Рысь», — поведал младший лейтенант Доморад. — Военнослужащие уверенно владеют «Рысью» благодаря постоянным тренировкам.

В глубине лесного массива — военнослужащие в средствах индивидуальной защиты. Они проводят специальную обработку техники и личного состава.

— По замыслу занятий, — рассказал командир многофункционального взвода старший лейтенант Артём Пашук, — в результате действий диверсионно-разведывательной группы недалеко от густонаселенного пункта произошел разрыв двух цистерн с синильной кислотой. Наша задача заключалась в обнаружении и ликвидации очагов распространения химически опасных веществ. На данный момент мы уже выполнили эту задачу. Нами было задействовано два расчета РХР и три расчета авторазливочных станций АРС‑14. Сейчас идет заключительный этап — спецобработка. Хочется отметить умелые действия курсантов военного факультета в БГУ, обучающихся по специальности «радиационная, химическая и биологическая защита». Ребята проходят в нашей воинской части войсковую стажировку и были задействованы в полевом выходе.

Командование воинской части дало высокую оценку действиям подчиненных.

Старший лейтенант

Ян Горбанюк,

«Ваяр», фото автора