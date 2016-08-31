Лейтенанты, встать в строй!

31.08.2016 Боевая подготовка, Свежий выпуск #

Несколько недель назад на строевом плацу командир 740‑й зенитной ракетной бригады полковник Дмитрий Ткаченко представил нашему армейскому коллективу прибывших офицеров. Совсем недавно они были курсантами. Путь к реализации мечты стать офицером у каждого был свой, но главное — заветное осуществилось!

Старший лейтенант медицинской службы Роман Корбан получил назначение на должность начальника медицинского пункта. В свое время, учась в столичной школе, он полюбил химию, стал призером олимпиад разных уровней. Окончил лицей БГУ.

Лейтенант Анатолий Чернаушко

Лейтенант Анатолий Чернаушко

Лейтенант Антон Рогов

Лейтенант Антон Рогов

Старший лейтенант медицинской службы Роман Корбан

Старший лейтенант медицинской службы Роман Корбан

— На мой окончательный выбор профессии повлияли родители. Мама с детства прививала уважение к медицине, а папа, подполковник в отставке, хотел видеть меня только офицером. Да и самому мне было это близко — стать офицером и лечить людей. Поступил на военно-медицинский факультет в Белорусском государственном медицинском университете. Во время учебы встретил свою любовь. Моя жена Татьяна сегодня врач-педиатр.

Во время стажировки в Осиповичах осваивал на практике полученные теоретические знания. Теперь же пришло время самостоятельно руководить коллективом медицинского пункта, лечить пациентов, организовывать медицинское обеспечение повседневной деятельности, — рассказал Роман Корбан.

Новоиспеченный начальник расчета боевой машины лейтенант Антон Рогов родом из Борисова. В городе много различных воинских частей, полигон, под отдаленный грохот стрельбы на котором выросло не одно поколение. Что и говорить, в данном населенном пункте силен культ военных. Вот и Антона захватила армейская романтика. После окончания средней школы № 2 он поступил в Военную академию, учился на факультете ПВО.

— В семье я первый офицер, — признался лейтенант Рогов. — Хотя, конечно, и отец, и дед были солдатами. Я выбрал военную стезю, чтобы испытать себя, убедился, что армия — это мое. В прошлом году проходил стажировку в 740 зрбр, поэтому знал, что предстоит служить в сплоченном и дружном коллективе.

Лейтенант Анатолий Чернаушко в бригаде принял должность начальника расчета боевой машины. Он родом из городского поселка Уречье Любанского района Минской области. Отец Анатолия служил в базе хранения танков, в настоящее время — прапорщик запаса.

— В детстве и отрочестве я не раз бывал на службе у отца. Все мне было в воинской части интересно. Когда учился в школе, занимался резьбой по дереву и моделированием машин и танков. Получив аттестат, я поступил в Военную академию. Горжусь тем, что я офицер…

По традиции, недавно прибывших лейтенантов приняли в состав Офицерского собрания 740 зрбр. За молодыми специалистами закрепили наиболее авторитетных и опытных наставников. Председатель совета Офицерского собрания бригады подполковник Пётр Данилович напомнил новичкам о Кодексе чести офицера, необходимости развивать самостоятельность и проявлять инициативу, выразил уверенность в том, что они будут способствовать созданию в подчиненных коллективах доверительной и доброжелательной обстановки, которая, однако, не исключает и требовательности по отношению к подчиненным.

 

Капитан

Татьяна Шишова

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