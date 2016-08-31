Лейтенанты, встать в строй!

Несколько недель назад на строевом плацу командир 740‑й зенитной ракетной бригады полковник Дмитрий Ткаченко представил нашему армейскому коллективу прибывших офицеров. Совсем недавно они были курсантами. Путь к реализации мечты стать офицером у каждого был свой, но главное — заветное осуществилось!

Старший лейтенант медицинской службы Роман Корбан получил назначение на должность начальника медицинского пункта. В свое время, учась в столичной школе, он полюбил химию, стал призером олимпиад разных уровней. Окончил лицей БГУ.

— На мой окончательный выбор профессии повлияли родители. Мама с детства прививала уважение к медицине, а папа, подполковник в отставке, хотел видеть меня только офицером. Да и самому мне было это близко — стать офицером и лечить людей. Поступил на военно-медицинский факультет в Белорусском государственном медицинском университете. Во время учебы встретил свою любовь. Моя жена Татьяна сегодня врач-педиатр.

Во время стажировки в Осиповичах осваивал на практике полученные теоретические знания. Теперь же пришло время самостоятельно руководить коллективом медицинского пункта, лечить пациентов, организовывать медицинское обеспечение повседневной деятельности, — рассказал Роман Корбан.

Новоиспеченный начальник расчета боевой машины лейтенант Антон Рогов родом из Борисова. В городе много различных воинских частей, полигон, под отдаленный грохот стрельбы на котором выросло не одно поколение. Что и говорить, в данном населенном пункте силен культ военных. Вот и Антона захватила армейская романтика. После окончания средней школы № 2 он поступил в Военную академию, учился на факультете ПВО.

— В семье я первый офицер, — признался лейтенант Рогов. — Хотя, конечно, и отец, и дед были солдатами. Я выбрал военную стезю, чтобы испытать себя, убедился, что армия — это мое. В прошлом году проходил стажировку в 740 зрбр, поэтому знал, что предстоит служить в сплоченном и дружном коллективе.

Лейтенант Анатолий Чернаушко в бригаде принял должность начальника расчета боевой машины. Он родом из городского поселка Уречье Любанского района Минской области. Отец Анатолия служил в базе хранения танков, в настоящее время — прапорщик запаса.

— В детстве и отрочестве я не раз бывал на службе у отца. Все мне было в воинской части интересно. Когда учился в школе, занимался резьбой по дереву и моделированием машин и танков. Получив аттестат, я поступил в Военную академию. Горжусь тем, что я офицер…

По традиции, недавно прибывших лейтенантов приняли в состав Офицерского собрания 740 зрбр. За молодыми специалистами закрепили наиболее авторитетных и опытных наставников. Председатель совета Офицерского собрания бригады подполковник Пётр Данилович напомнил новичкам о Кодексе чести офицера, необходимости развивать самостоятельность и проявлять инициативу, выразил уверенность в том, что они будут способствовать созданию в подчиненных коллективах доверительной и доброжелательной обстановки, которая, однако, не исключает и требовательности по отношению к подчиненным.

Капитан

Татьяна Шишова