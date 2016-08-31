Огненный «Град» над полигоном.(Видео)

— Залпом, триста тридцать три!.. — зычно скомандовал командир батареи реактивного дивизиона старший лейтенант Артём Урбанович.

Через секунду огневую позицию накрыл грохот — над полигоном стоял рев орудий вперемешку с огнем, дымом и клубами пыли. А в небо взмыла стая огненных «птиц» — реактивных снарядов, быстро исчезающая вдали.

— «Котра», я «Рось», по цели 107 стрельбу закончил, расход шесть, — сквозь звон в ушах разбираю слова доклада командира батареи руководителю занятия начальнику штаба реактивного дивизиона майору Андрею Едко…

Так — весьма впечатляюще со стороны — выглядела учебно-боевая работа артиллеристов, вооруженных реактивными системами залпового огня БМ‑21 «Град». С полным напряжением сил действовали военнослужащие группы артиллерии 6‑й гвардейской отдельной механизированной бригады в ходе контрольного занятия, которое прошло на минувшей неделе на Гожском учебном полигоне. В эти дни у артиллеристов — плановый полевой выход.

— На полигоне мы уже почти три недели, постоянно углубляем свои знания, умения и навыки, — рассказал командир боевой машины младший сержант резерва Алексей Солонгин после завершения занятия. Сегодня в очередной раз выполняли учебно-боевые задачи на такой грозной военной технике, как БМ‑21 «Град».

Алексей — житель областного центра Принеманья. Два года назад он окончил автотракторный факультет Белорусского национального технического университета, работает инженером-механиком. В ходе сборов с резервистами прошел основательную подготовку по своей воинской специальности. Вот и прошедшее контрольное занятие в полной мере показало: младший сержант резерва Солонгин уже состоялся и как специалист, и как младший командир.

В одном экипаже с Алексеем уверенно действовал наводчик боевой машины младший сержант резерва Егор Беззубёнок. Он привык работать с цифрами, заниматься вычислениями, ведь по гражданской специальности выпускник физико-технического факультета Гродненского госуниверситета имени Янки Купалы — инженер-программист.

— Отстрелялись успешно, техника показала себя надежной, — отметил в беседе Егор. — Доволен, что отработал качественно: все цели были поражены.

А целей для артиллеристов руководитель занятия не пожалел. Поскольку отрабатывалось управление огнем реактивной батареи в различных видах боя, они были самого разного характера: обозначалась живая сила и огневые средства условного противника, пункты управления…

Интересным эпизодом этого занятия стала и повторная стрельба по одной из ранее обстрелянных целей. По условиям выполнения норматива, от постановки задачи до уничтожения объекта условного противника должно пройти не более одной минуты. И в столь короткий временной интервал артиллеристы сумели уверенно уложиться.

После завершения стрельбы, как и полагается, были подведены ее итоги. Командир группы артиллерии полковник Дмитрий Форис отметил слаженность действий воинского коллектива подразделения, высокую полевую выучку специалистов, умело использующих свой учебно-боевой опыт. Все учебно-боевые задачи, подытожим, были выполнены на хорошо и отлично.

Подполковник

Александр Севенко,

«Ваяр», фото автора