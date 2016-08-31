«По машинам!»

31.08.2016 Боевая подготовка, Свежий выпуск #

Личный состав 2‑го зенитного ракетного дивизиона 740‑й зенитной ракетной бригады находится на плановом полевом выходе. Здесь условия максимально приближены к боевой обстановке.DSC_1069

Во время этого полевого выхода военнослужащие изучают материальную часть вооружения, военной и специальной техники, отрабатывают нормативы, проводят занятия по тактической, специальной, технической подготовке, отрабатывается также вождение боевых машин, в том числе и в сложных условиях. А еще в подразделении пройдет слаживание расчетов и батарей.

Хотите посмотреть, как это происходит?.. Это не так-то просто. Подъезжая к месту временной прописки дивизиона, не сразу найдешь его полевой лагерь. Все замаскировано… А как иначе? В полевых условиях все должно быть предусмотрено и заранее продумано — вплоть до мелочей.

К тому же это тоже наука — правильно разместить палатки, места для умывания.

В столовой вкусно и разнообразно накормят — ничуть не хуже, чем дома. В полевой комнате досуга и информирования в вечернее время после занятий есть возможность посмотреть теленовости или почитать газету, чтобы быть в курсе мировых событий. Оборудована ритуальная площадка для заступления на боевое дежурство, спортгородок.

Старший лейтенант Илья Максимук обучает расчет

Старший лейтенант Илья Максимук обучает расчет

…Идут занятия. Старший лейтенант Илья Максимук обучает свой расчет. Он зачитывает приказ на марш. Слышна команда: «По машинам!». И расчет офицера Максимука, как по взмаху волшебной палочки, уже в машинах.

Марш начался. Вдруг по рации звучит: «Колонна! Стой!..». Временная остановка. Перед преодолением заминированного участка местности сапер щупом исследует почву, стараясь обнаружить противотанковые и противопехотные мины…

Вот он обнаружил учебную мину. И через мгновение «сюрприз» обезврежен. Колонна двинулась дальше по маршруту, продолжая отрабатывать различные вводные.

Капитан Татьяна Шишова

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