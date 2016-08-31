Личный состав 2‑го зенитного ракетного дивизиона 740‑й зенитной ракетной бригады находится на плановом полевом выходе. Здесь условия максимально приближены к боевой обстановке.

Во время этого полевого выхода военнослужащие изучают материальную часть вооружения, военной и специальной техники, отрабатывают нормативы, проводят занятия по тактической, специальной, технической подготовке, отрабатывается также вождение боевых машин, в том числе и в сложных условиях. А еще в подразделении пройдет слаживание расчетов и батарей.

Хотите посмотреть, как это происходит?.. Это не так-то просто. Подъезжая к месту временной прописки дивизиона, не сразу найдешь его полевой лагерь. Все замаскировано… А как иначе? В полевых условиях все должно быть предусмотрено и заранее продумано — вплоть до мелочей.

К тому же это тоже наука — правильно разместить палатки, места для умывания.

В столовой вкусно и разнообразно накормят — ничуть не хуже, чем дома. В полевой комнате досуга и информирования в вечернее время после занятий есть возможность посмотреть теленовости или почитать газету, чтобы быть в курсе мировых событий. Оборудована ритуальная площадка для заступления на боевое дежурство, спортгородок.

…Идут занятия. Старший лейтенант Илья Максимук обучает свой расчет. Он зачитывает приказ на марш. Слышна команда: «По машинам!». И расчет офицера Максимука, как по взмаху волшебной палочки, уже в машинах.

Марш начался. Вдруг по рации звучит: «Колонна! Стой!..». Временная остановка. Перед преодолением заминированного участка местности сапер щупом исследует почву, стараясь обнаружить противотанковые и противопехотные мины…

Вот он обнаружил учебную мину. И через мгновение «сюрприз» обезврежен. Колонна двинулась дальше по маршруту, продолжая отрабатывать различные вводные.

Капитан Татьяна Шишова