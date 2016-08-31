Сбор с офицерами запаса

В 740‑й зенитной ракетной бригаде с 16 августа занимаются офицеры запаса, призванные на сбор. Они пройдут обучение по военно-учетной специальности «начальник расчета зенитного ракетного комплекса «Оса». Приобретут знания и навыки, изучат материальную часть вооружения — ведь это новая для них армейская специальность.

Для многих это уже не первый сбор, но есть здесь и новички. Так, в первый же день принял Военную присягу лейтенант запаса Николай Иванов, выпускник факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета. Он работает маркетологом. Дома Николая ждут жена и маленький наследник. Офицер запаса с гордостью отметил: его спутница жизни с пониманием отнеслась к временному отсутствию главы семьи.

Капитан запаса Василий Петухов окончил Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. Он радиоинженер, руководит сервисной службой. На сборе в бригаде Василий уже во второй раз. Дома офицера ждет семья, в которой подрастают двое сыновей. Он отметил, что уже в ходе первого сбора — в 2008 году — многому научился:

— Время тогда провел с пользой. Надеюсь, что и на этом сборе получу много важной информации. Ведь новое — это всегда интересно!..

Все время заполнено интенсивными занятиями, в том числе и выполнением упражнений учебных стрельб из автомата и пистолета. К слову, приятно было видеть, как капитан запаса Василий Петухов успешно выполняет норматив, стреляя из ПМ.

По окончании сбора обучаемые пройдут проверку знаний.

Капитан Татьяна Шишова