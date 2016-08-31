Выполнив задачи огневые

На полигоне Осиповичский прошло контрольное занятие с артиллерией Северо-Западного оперативного командования по управлению ракетными ударами и огнём артиллерии

В этом мероприятии боевой подготовки, которое проводилось под руководством командующего войсками СЗОК генерал-майора Александра Вольфовича, принимали участие подразделения 231-й артиллерийской бригады, 191-й группы артиллерии 19-й отдельной гвардейской механизированной бригады и 310-й гвардейской группы артиллерии 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады.

Контрольное занятие стало завершающим этапом полевого выхода артиллерии СЗОК. В ходе выполнения огневых задач расчеты вели боевую стрельбу из буксируемых гаубиц «Мста-Б», самоходных артиллерийских установок 2С5 «Гиацинт», реактивных систем залпового огня «БелГрад», а также установок противотанковых ракетных комплексов «Штурм-С».

Майор Георгий Потапов, «Ваяр»