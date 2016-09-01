…А превыше всего – долг и честь

Сегодня исполняется 73 года со дня образования 8‑й Варшавской ордена Красной Звезды бригады радиационной, химической и биологической защиты. Она является правопреемником 33‑го отдельного батальона химической защиты, который был сформирован летом 1943‑го в посёлке Котиха Ивановской области, а 1 декабря того же года получил Боевое Знамя.

Специалисты уникальной воинской части никогда не оставались в стороне в важные для страны моменты.

Многие офицеры и прапорщики бригады прошли дорогами афганской войны и с честью исполнили интернациональный долг.

Военные специалисты принимали активное участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. В первые же дни после аварии три отделения радиационной и химической разведки были направлены в зону беды. А весной 1987 года из числа приписного состава воинской части был сформирован и направлен в Могилевскую область для ликвидации последствий аварии батальон химической защиты.

Отлично зарекомендовали себя военнослужащие части в крупномасштабных комплексных оперативно-тактических учениях, которые проводились на полигонах Беларуси и России.

А в 2015 году в состязаниях «Безопасная среда», которые состоялись в рамках Армейских международных игр, экипаж бригады занял почетное второе место.

Военные химики свято чтят славные традиции предыдущих поколений, с честью выполняя свой воинский долг.

Подготовил старший лейтенант Сергей Деминский, «Ваяр», фото автора