Космический контрразведчик

…Начало семидесятых. Зябкое время холодной войны, особо секретная часть — ядерный арсенал авиабазы. Денно и нощно стерегли его мы, солдаты срочной службы. Рота охраны была вооружена до зубов: автоматы, пулеметы, служебные собаки.

Рядом с нашим объектом ревели бомбардировщики — носители грозного оружия…

На авиабазе, очень похожей на нашу, в те же годы служил срочную солдат Николай Рыбкин. Правда, место службы и должность сверстника в ВВС СССР были другими. После окончания годичной школы младших авиационных специалистов он прибыл в полк, дислоцировавшийся в Беларуси. Летал стрелком-радистом над морями и нейтральными водами.

После срочной службы мне (уже журналисту телевидения) довелось в составе съемочной группы работать в Звездном городке над документальным фильмом о первом белорусском космонавте Петре Климуке. Снимать было интересно — не каждый день увидишь своими глазами такое.

Нас, молодых телевизионщиков, сопровождал по Центру подготовки космонавтов такой же молодой парень в штатской одежде. Работали мы увлеченно, весело. А сопровождаюший помогал нам, толково объясняя, что сейчас находится в объективе телекамеры.

Не будущий ли это космонавт?..

— Нет, ребята, я не космонавт, — улыбнулся тот парень, отвечая на прямой вопрос.

…Обо всем этом, происходившем более трети века назад, напомнила мне недавно вышедшая в одном из московских издательств книжка. Она называется «Записки космического контрразведчика». Автор этих записок — Николай Рыбкин, тот самый молодой сотрудник спецслужбы, что сопровождал нас, телевизионщиков, в дни съемок в Звездном городке.

Интереснейшая книжка. Еще бы!.. Автор — Николай Николаевич Рыбкин — прослужил в авиации и проработал в военной контрразведке более тридцати лет. Полковник, кавалер орденов Красной Звезды и Мужества. Теперь он — мэр Звездного городка.

А до этого он, осуществляя контрразведывательное обеспечение знаменитого Звездного городка, имел самое непосредственное отношение к космонавтике, космическим полетам и многому иному, связанному с покорением Вселенной. Как написано в аннотации: «Книга — это заметки очень наблюдательного и много знающего человека, с большой симпатией и доброй улыбкой рассказывающего не только о Звездном городке и «людях Космоса», но и о своем жизненном пути, который тоже может представлять немалый интерес для любознательного читателя».

Ну вот, например: за что космонавту, уроженцу Беларуси Владимиру Ковалёнку министр рыбного хозяйства СССР обещал поставить памятник?..

Необычна и история спасения отдельного испытательного авиационного полка особого назначения ЦПК. Полк существует для того, чтобы летчики-космонавты могли поддерживать летные навыки и совершенствовать мастерство. Но над этой частью осенью 1991 года, во время так называемого разгула демократии, как пишет Николай Рыбкин, нависла очень серьезная опасность. Полк предполагалось использовать для перевозки высших военных чинов и, что особенно выгодно, коммерческих пассажиров и грузов.

Космонавты, руководители и специалисты ЦПК обивали пороги высоких кабинетов, но тщетно. Их там быстро ставили «во фрунт» и с командами «Кругом!» и «Шагом марш!» быстро выпроваживали восвояси.

Тогда решено было использовать нестандартный ход. Его сделал как сам автор, так и наши земляки Пётр Ильич Климук и Николай Сергеевич Столяров. О П. И. Климуке мы знаем немало, а вот с генералом Н. С. Столяровым, уроженцем села Александровка Калинковичского района, помогла познакомиться книжка. Николай Сергеевич — выходец из простой семьи — стал доктором экономических наук, преподавал в Академии имени Ю. А. Гагарина, в начале 1990-х годов был заместителем председателя КГБ СССР.

И впрямь: трагикомична ситуация, в которой довелось выручать авиаполк космонавтам, изобретательны методы его спасения. Вот уж воистину — через тернии к звездам!..

Написать книжку — дело нелегкое. Для контрразведчика — тем более. «Профессионалы, умеющие молчать, нужны любой власти» — такую фразу приводит в книге Николай Рыбкин. Так говорил им, слушателям Высшей Краснознаменной школы КГБ СССР, любимый преподаватель Иван Игнатьевич Васильев.

Однако именно как истинный профессионал, то есть человек с многогранными способностями, Николай Николаевич Рыбкин решил «не наступать на горло собственной песне». И, проявив литературный талант, рассказал в своей книге о многом и серьезно, и весело. Разумеется, там, где надо, придержал язык за зубами.

Книжка эта также выложена в Интернете — со всеми помещенными в ней интересными редкими фотоснимками. Большинство из них публикуется впервые.

Прочитайте книжку с интригующим названием «Записки космического контрразведчика»!..

Анатолий Полонский, журналист