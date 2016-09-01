Мастера ракетного дела

Сегодня личный состав 465‑й ракетной бригады отмечает 28‑ю годовщину со дня образования воинской части

За эти годы ракетчики успешно совершили около ста пусков из тактического ракетного комплекса 9К79 «Точка». Свое мастерство и силу своего оружия они продемонстрировали недавно на полигоне Полесский в ходе командно-штабного учения ракетных войск и артиллерии.

Показывать высокие результаты в боевой подготовке стало доброй традицией для ракетчиков. За всю историю бригады ее специалисты получали только оценки «хорошо» и «отлично». 465 рбр не раз становилась лучшей среди воинских частей ракетных войск и артиллерии.

Как подчеркнул командир 465‑й ракетной бригады полковник Владимир Верещагин, основа успеха воинской части — ее личный состав. Ведь какой бы хорошей техника ни была, без ее умелого использования не будет отличного результата. Традиционно большое количество военнослужащих срочной службы желают продолжить службу в 465 рбр по контракту. Умелая работа старших начальников с молодыми офицерами позволяет завершить формирование истинного профессионала своего дела.

— Несмотря на наши успехи, мы не останавливаемся на достигнутом, — резюмировал Владимир Верещагин. — Впереди у нас еще много полевых выходов, учений, задач.

Старший лейтенант

Максим Гарлукович