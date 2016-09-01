Мастера ракетного дела

01.09.2016 Дата в календаре, Свежий выпуск #

Сегодня личный состав 465‑й ракетной бригады отмечает 28‑ю годовщину со дня образования воинской частиIMG_7847

За эти годы ракетчики успешно совершили около ста пусков из тактического ракетного комплекса 9К79 «Точка». Свое мастерство и силу своего оружия они продемонстрировали недавно на полигоне Полесский в ходе командно-штабного учения ракетных войск и артиллерии.

Показывать высокие результаты в боевой подготовке стало доброй традицией для ракетчиков. За всю историю бригады ее специалисты получали только оценки «хорошо» и «отлично». 465 рбр не раз становилась лучшей среди воинских частей ракетных войск и артиллерии.

Как подчеркнул командир 465‑й ракетной бригады полковник Владимир Верещагин, основа успеха воинской части — ее личный состав. Ведь какой бы хорошей техника ни была, без ее умелого использования не будет отличного результата. Традиционно большое количество военнослужащих срочной службы желают продолжить службу в 465 рбр по контракту. Умелая работа старших начальников с молодыми офицерами позволяет завершить формирование истинного профессионала своего дела.

— Несмотря на наши успехи, мы не останавливаемся на достигнутом, — резюмировал Владимир Верещагин. — Впереди у нас еще много полевых выходов, учений, задач.

Старший лейтенант

Максим Гарлукович

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