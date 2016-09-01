На основе демократических принципов (Видео)

В предвыборной гонке в Беларуси осталось 495 кандидатов в депутаты. Об этом свидетельствуют данные Центризбиркома. Свои кандидатуры сняли 30 претендентов на места в Палате представителей Национального собрания шестого созыва. Изначально регистрацию прошел 521 кандидат в депутаты на парламентский пост, позднее еще четверо обжаловали свой кандидатский статус (трое были зарегистрированы по решениям судов и еще один — по решению областной комиссии).

Сейчас 315 кандидатов в депутаты (63,6 % от общего числа) — это представители политических партий. Среди претендентов 115 женщин, 52 гражданина в возрасте до 30 лет. 28 человек являются депутатами Палаты представителей действующего созыва, 35 — депутатами местных Советов депутатов.

По информации ЦИК, среди причин, которые снявшиеся с выборов кандидаты указывают в качестве основных, — семейные обстоятельства, состояние здоровья и особенности работы.

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Беларусь готова обсуждать с ОБСЕ любые актуальные вопросы. Об этом заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович на встрече со специальным координатором миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ на выборах в Палату представителей, заместителем председателя ПА ОБСЕ Кентом Харстедом.

«Любые вопросы, даже самые тонкие на ваш взгляд, какие-то детали мы готовы обсуждать и давать ответы», — отметил Михаил Мясникович. При этом он предложил Кенту Харстеду не только ознакомиться с ходом избирательной кампании в парламент, но и изучить социально-политическую ситуацию в стране, обратить внимание на то, как развивается белорусская экономика, как Беларусь выстраивает международные отношения. «Круг вопросов, которые могут быть предметом нашего обсуждения, не ограничивается только теми вопросами, которые касаются подготовки и проведения выборов в парламент», — сказал Михаил Мясникович.

Приглашая международных наблюдателей к ознакомлению с ходом избирательной кампании, Беларусь демонстрирует открытость и приверженность демократическим принципам, подчеркнул председатель Совета Республики. Вместе с тем он отметил, что «не для ОБСЕ, не для Парламентской ассамблеи ОБСЕ, а именно в интересах белорусского народа делается все, чтобы выборы были свободными, открытыми, чтобы народ мог проявить свое волеизъявление демократическим путем».

БЕЛТА