Обеспечение исправности техники — их кредо

1 сентября годовой праздник отмечает управление эксплуатации и ремонта вооружения и военной техники Вооруженных Сил Республики Беларусь. Управление было сформировано в 2009 году в рамках проведенных тогда организационно-штатных изменений в Вооруженных Силах. А недавно в его состав был включен отдел метрологического обеспечения, в связи с этим спектр задач управления существенно расширился. В настоящее время его возглавляет полковник Сергей Лях.

В соответствии с целями и задачами управления эксплуатации и ремонта вооружения и военной техники Вооруженных Сил основные его усилия направлены на выполнение мероприятий по поддержанию вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) в боеготовом состоянии, совершенствование уровня теоретических знаний и практических навыков личного состава Вооруженных Сил в вопросах эксплуатации и ремонта ВВСТ, выполнение ремонта хранилищ с ВВСТ и объектов парков, работ в области технического нормирования, стандартизации и каталогизации в военной сфере, координацию и выполнение мероприятий государственных программ и проектов международной технической помощи, планирование и организацию утилизации вооружения, боеприпасов и имущества. Немаловажными задачами управления являются также контроль за качеством выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, производства и проведения работ по ремонту и модернизации вооружения, а также организация поставок на экспорт излишествующих вооружения и имущества и выполнение мероприятий военно-технического сотрудничества.

— Благодаря плодотворной работе наших офицеров и лиц гражданского персонала укомплектованность и техническое состояние вооружения и техники обеспечивает выполнение мероприятий боевой подготовки и задач повседневной жизнедеятельности войск на высоком уровне, — отметил начальник управления полковник Сергей Лях. — Особую благодарность я хотел был выразить подполковникам Андрею Круглику и Сергею Пырху, майору Фёдору Мойсаку, полковнику запаса Владимиру Москаленко. Именно эти офицеры добились лучших результатов в своей профессиональной деятельности, внесли весомый вклад в повышение технической грамотности специалистов технической службы, добиваясь уменьшения случаев неисправности техники в войсках.

Капитан Александр Иванов, «Ваяр», фото Игоря Кандраля