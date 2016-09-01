Пишем — боевая подготовка, читаем — безопасность страны. (Видео)

Сегодня гость нашей постоянной рубрики «Актуальное интервью» — генерал-майор Андрей Некрашевич. Он ответил на самые актуальные вопросы в канун годового праздника главного управления боевой подготовки Вооружённых Сил

Наша справка

Андрей Константинович Некрашевич родился 1 января 1968 года в городе Житковичи Гомельской области.

В 1989 году он окончил с отличием Харьковское гвардейское высшее танковое командное училище. Службу проходил на различных командных должностях.

После окончания в 2001 году командно-штабного факультета Военной академии Республики Беларусь назначен командиром батальона. В дальнейшем начальник штаба, командир базы хранения вооружения и техники, механизированной бригады.

В 2010 году после окончания факультета Генерального штаба Военной академии Республики Беларусь — заместитель командующего войсками Северо-Западного оперативного командования.

С 11 февраля 2016 года — начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил.

— В 2011 году приказом министра обороны сформировано главное управление боевой подготовки Вооруженных Сил. Какие изменения произошли за пять лет, как трансформировалась за это время сама боевая подготовка?

— Изменились формы и способы решения задач по обеспечению безопасности государства.

Во времена Советского Союза, когда я начинал службу, ставку в основном делали на применение крупных группировок войск. А в современных вооруженных конфликтах нет ни сплошной линии фронта, ни танковых атак, где с каждой стороны участвуют сотни боевых машин. Исход операции решают небольшие, мобильные, хорошо вооруженные и, главное, обученные подразделения. Например, батальон или рота. А зачастую несколько снайперских пар или хорошо подготовленных специалистов ССО могут заменить целое подразделение. В качестве примера можно привести художественный фильм «В зоне особого внимания»: там действия всего одной группы повлияли на исход целой операции.

Изменилась тактика. Командиры взводов, рот должны уметь автономно действовать в отрыве от основных сил. Выполнять задачи, которые еще несколько лет назад считались для них несвойственными: нести службу на блокпостах, противодействовать незаконным вооруженным формированиям — как самостоятельно, так и во взаимодействии с подразделениями органов пограничной службы, внутренних войск МВД.

Поэтому вполне логично, что в 2011 году встал вопрос о повышении эффективности подготовки войск. Тогда же руководство Министерства обороны приняло решение о создании главного управления боевой подготовки (ГУБП) Вооруженных Сил.

Отмечу: если раньше управление боевой подготовки Сухопутных войск насчитывало до 30 офицеров и решало свои руководящие задачи по предназначению, не касаясь вопросов подготовки сил специальных операций, ВВС и войск ПВО, соединений и воинских частей, подчиненных начальникам структурных подразделений Министерства обороны, Генерального штаба Вооруженных Сил и Вооруженных Сил, то сегодня коллектив ГУБП, насчитывающий 32 офицера, решает вопросы боевой подготовки всех Вооруженных Сил.

Организационно ГУБП состоит из двух управлений, отдела материально-технического обеспечения боевой подготовки и службы полигонов.

При этом в своей деятельности главное управление боевой подготовки не дублирует функции и задачи других структурных подразделений Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных Сил.

Кроме того, ГУБП является довольствующим органом Вооруженных Сил по обеспечению мероприятий боевой подготовки и по службе полигонов. Также в непосредственном подчинении нашего главного управления находится государственное учреждение «131‑й центр материально-технического обеспечения боевой подготовки Вооруженных Сил», который предназначен для обеспечения мероприятий по совершенствованию и поддержанию в исправном состоянии учебно-материальной базы боевой подготовки, боевого слаживания соединений и воинских частей.

Проводимая главным управлением работа по руководству боевой подготовкой в целом обеспечивает повышение уровня подготовки военнослужащих, органов управления, подразделений, воинских частей и соединений Вооруженных Сил к выполнению задач по предназначению. Об этом свидетельствуют в том числе результаты внезапных проверок боевой и мобилизационной готовности.

То есть современные Вооруженные Силы, как видим, побеждают не числом, а умением. Суворовский принцип актуален и в XXI веке. Задача ГУБП — построить систему боевой подготовки так, чтобы войска смогли выполнить задачу в любых условиях обстановки.

— Вот уж действительно: вы, выпускник МСВУ, пронесли в ранце суворовский наказ через всю жизнь… Есть малоизвестный факт. Легендарный полководец втайне от королевского двора потратил большое количество средств на строительство специального укрепленного района, где учил своих солдат штурмовать крепостные стены. Он даже попал тогда в опалу — но, как показала история, в итоге оказался прав. Позже такой «обучающий» рубеж стали называть полигоном. В XXI веке нужны учебные поля или штурмовать «стены» можно виртуально, например на компьютере?

— Все мы знаем, что поле — это академия солдата. Иметь в Вооруженных Силах хорошо оборудованные и оснащенные полигоны — одна из наших первостепенных задач.

Для этого в развитии и совершенствовании полевой учебно-материальной базы основные усилия мы сосредоточили на приведении учебных объектов в полное соответствие с требованиями курсов стрельб и вождения, ремонте учебных объектов полигонов и полигонного оборудования, оснащении участков директрис полигонным оборудованием, управляемым по радиоканалу, а также обучении специалистов для полигонов.

Работа проделана огромная. Результаты тоже весомые. Практически на всех полигонах отремонтированы здания огневых городков и пунктов управления. Проведена замена всего кабельного хозяйства на мишенных полях директрис и войсковых стрельбищ. Коренным образом преобразились полигоны 19‑й и 120‑й отдельных гвардейских механизированных бригад, 103‑й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады.

На трех полигонах — 230‑м общевойсковом полигоне и полигонах 6‑й и 19‑й отдельных гвардейских механизированных бригад — полностью заменены системы управления мишенными полями на директрисах БМП и танковой директрисе на управление по радиоканалу. Теперь вместо громадных пультов управления используется ноутбук, что позволяет значительно сократить время на обслуживание мишенных полей и их подготовку к применению.

Проведена и серьезная работа по совершенствованию классной учебно-материальной базы. Практически полностью отремонтированы учебные корпуса в соединениях и воинских частях Вооруженных Сил, 72‑м гвардейском Объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов.

И, конечно, же, мы не забываем командиров. В помощь им продолжаем насыщать войска учебной литературой, пособиями, отчетно-бланковой документацией.

— Андрей Константинович, еще каких-то 10–15 лет назад командиры откровенно говорили о небольшом количестве учений, соответственно, и о невысоком уровне подготовки подчиненных. Сегодня интенсивность боевой подготовки растет?

— Эта проблема нам хорошо знакома. Но она в прошлом. Сегодня на боевую подготовку выделяется достаточное количество материальных средств, горюче-смазочных материалов. Если говорить об интенсивности, то еще 10 лет назад такое большое количество мероприятий боевой подготовки было непросто не только провести, но и спланировать.

В настоящее время акценты в деятельности ГУБП смещаются в строну практической работы — к обучению. Например, в ходе совместных и комплексных оперативных учений ГУБП регулярно проводит практический розыгрыш боевых действий войск. В этом году в ходе КШУ Вооруженных Сил ГУБП будет проводить розыгрыш на четырех участках из восьми. Ежегодно проводятся и показные занятия по боевой подготовке, в том числе в рамках оперативного сбора, состязаний на звание лучшего командира батальона…

Появляются новые системные задачи, например организация Армейских международных игр, организация мероприятий боевой подготовки в ходе международного военного сотрудничества.

— Во время проведения «Армейских международных игр — 2016» вы входили в состав судейской коллегии на танковом биатлоне. Что запомнилось больше всего?

— Доброжелательное отношение к Беларуси и белорусам. В этих состязаниях участвовала 121 команда от 19 стран. Слабых соперников не было. В основном в командах были военнослужащие контрактной службы, прослужившие в должности более трех лет. Некоторые солдаты имели боевой опыт. Борьба за медали шла на секунды.

На этом фоне военнослужащие Вооруженных Сил Беларуси выступили достойно, заняв четвертое общекомандное место. Всего мы выступали в восьми конкурсах, шесть раз поднимались на пьедес­тал почета.

Более того, белорусские военнослужащие стали победителями в ряде номинаций. Например, рядовой контрактной службы Шадуро занял первое место в номинации «Лучший механик-водитель БТР‑80» в конкурсе «Чистое небо». В номинации «Лучший расчет БАТ‑2» победила команда Беларуси в составе старшины Шупени и рядового Харука. В состязании «Снайперский рубеж» старший прапорщик Ребковец занял первое место из 72 участников в личном зачете.

В целом, как показал анализ этих соревнований, уровень профессиональной подготовки военнослужащих наших Вооруженных Сил был достаточно высок и не уступал таким сильным командам, как Россия, Китай и Казахстан. Участие в Армейских международных играх позволило обменяться передовым опытом, внести коррективы в систему боевой подготовки Вооруженных Сил.

— Давайте подытожим: для чего создается такая сложная многоуровневая система боевой подготовки?

— Каждый гражданин должен уметь защитить свою страну, дом, семью… И мы должны научить его, как это лучше делать. Например, молодой парень после школы приходит на завод. Сразу его знакомят с будущей профессией, обучают, допускают к работе на станке — и только тогда разрешают самостоятельно точить деталь. Так и в армии.

Никто сразу не сажает новобранцев за рычаги танка. В ходе начальной и общевойсковой подготовки они осваивают азы общевойскового боя. Продолжительность первого этапа — 1,5 месяца. За это время командиры успевают изучить новое пополнение, отобрать кандидатов для направления в 72‑й гвардейский Объединенный учебный центр, где солдаты получают военно-учетную специальность механика-водителя, наводчика-оператора… И не только — в Вооруженных Силах, к слову, специальностей более ста. Второй период подготовки длится от трех до шести месяцев. И только после этого солдата назначают на штатную должность, он активно занимается боевой подготовкой. Это — основа.

— С вашими аргументами сложно не согласиться. Так в чем же основной принцип организации боевой подготовки?

— Уйти от шаблона. Например, решением министра обороны на полигонах установили списанную бронетехнику. Теперь в стрельбе по ней тренируются гранатометчики. Метод не нов, но сегодня он актуален. Ведь, как показывает опыт вооруженных конфликтов, один точный выстрел может кардинально изменить обстановку на поле боя.

Реальная цель лучше любой мишени. Во‑первых, солдат учится правильно прицеливаться. Выбирает наиболее уязвимые точки бронемашины. Во‑вторых, видит результат стрельбы. И солдатам так намного интереснее. А раз уровень подготовки гранатометчиков растет, то метод работает!..

— Андрей Константинович, начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил — должность не кабинетная. Вы постоянно на полигонах. Строго следите за стрельбой других. Самого не подмывает понюхать пороху?..

— Как офицер никогда не упускаю возможности потренироваться в стрельбе из стрелкового оружия. Пистолет, автомат, гранатомет… они так же привычны, как авторучка. В такие моменты сам находишься в роли обучаемого, на себе проверяешь эффективность принятых тобой же решений.

Для меня очень важно видеть результат работы. Осознавать, что в общей системе безопасности страны есть вклад и нашего главного управления боевой подготовки.

— Спасибо за беседу. С праздником!

Наша справка

Главное управление боевой подготовки осуществляет общее руководство:

боевой подготовкой и боевым слаживанием в Вооруженных Силах;

подготовкой военных кадров для механизированных соединений и воинских частей;

подготовкой граждан, проходящих службу в резерве;

обеспечение координации и регулирования деятельности государственных органов, органов военного управления других войск и воинских формирований по вопросам боевой подготовки;

непосредственное руководство подготовкой прапорщиков, младших командиров и специалистов в 72 ОУЦ;

обучение военных кадров по вопросам организации и руководства боевой подготовкой.

Беседовал

Андрей Соболевский