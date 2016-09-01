По правилам воздушных магистралей

1 сентября 2001 года на основании директивы министра обороны Д‑15 от 16 июня того же года было сформировано управление Вооружённых Сил по использованию воздушного пространства Республики Беларусь.

Оглядываясь на пройденные 15 лет, специалисты этого управления, которым ныне руководит полковник Герман Александров, вспоминают непростой, но насыщенный интересной работой и знаковыми событиями путь.

— Сегодня государственное регулирование использования воздушного пространства в нашей стране возложено на Министерство обороны в целом и на Министерство транспорта и коммуникаций в части воздушного пространства, — пояснил полковник Герман Александров. — Наше управление является специально уполномоченным Министерством обороны органом военного управления для осуществления функций государственного регулирования использования воздушного пространства Беларуси.

К подобному четкому определению сферы нашей деятельности мы, конечно, пришли не сразу, многое приходилось осваивать самостоятельно. В странах постсоветского пространства работа в этой сфере тогда тоже только начиналась. По сути, в начале деятельности многие вопросы, касающиеся подготовки законодательных актов, которые регламентируют порядок использования воздушного пространства нашей страны, мы изучали, опираясь лишь на оставшуюся нам от Советского Союза систему. Работа была проделана колоссальная — и 15 лет спустя с удовольствием можно отметить: наш опыт для многих стран, особенно в СНГ, является передовым.

Уникальность специалистов управления подчеркивается выполняемыми ими задачами. По сути, в своей области они единственные и неповторимые профессионалы в погонах в нашей стране. Среди выполняемых ими задач — реализация государственной политики в области использования воздушного пространства и подготовка предложений по ее совершенствованию. Особую роль в их деятельности занимает подготовка проектов правовых актов Республики Беларусь в сфере использования воздушного пространства, также они готовят предложения о проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по вопросам развития связи, радиотехнического обеспечения и автоматизации в интересах Единой системы организации воздушного движения Республики Беларусь.

— Еще мы отвечаем за организацию взаимодействия с должностными лицами республиканских органов государственного управления, местных исполнительных и распорядительных органов, организаций Республики Беларусь, а также международных авиационных организаций по вопросам использования воздушного пространства, — добавил полковник Герман Александров. — Организуем обеспечение пользователей воздушного пространства аэронавигационной информацией. Занимаемся вопросами подготовки авиационного персонала военных органов Единой системы организации воздушного движения Республики Беларусь к управлению воздушным движением. Представляем интересы Республики Беларусь в международных авиационных организациях по вопросам использования воздушного пространства и организации обеспечения аэронавигационной информацией. Участвуем в выработке позиции Республики Беларусь в области международного воздушного права, разработке проектов международных соглашений и правил по вопросам взаимного использования воздушного пространства Республики Беларусь и других государств. И это далеко не весь перечень выполняемых нами задач.

Нашим рабочим инструментом в реализации многих вопросов является 570‑й центр организации воздушного движения. Кстати, именно специалисты этого центра в свое время составили костяк профессионалов, вошедших в состав управления.

В современном мире сложно представить себе жизнь человека без воздушного транспорта. Перелететь из одного полушария планеты в другое на комфортабельном самолете уже давно не является подвигом, но для этого необходимо, чтобы небесные владения стран, через которые проходит маршрут, были открыты для международных полетов…

— От решения этих вопросов в современном мире точно не скрыться, — отметил в беседе Герман Алексеевич. — Поэтому мы занимаемся подготовкой предложений для развития сотрудничества с зарубежными странами по вопросам организации использования воздушного пространства. Осуществляем контроль за выполнением обязательств, принятых Республикой Беларусь по международным договорам, в части использования воздушного пространства, соблюдения прав республики, выполнения другими государствами обязательств, вытекающих из этих договоров. Наши специалисты отвечают за согласование выполнения иностранными государственными воздушными судами как транзитных международных полетов, так и полетов с посадкой на аэродромах нашей страны.

Непосвященный человек с восхищением смотрит на небо и даже не подозревает, что все воздушное пространство имеет четкую структуру и разделено на зоны, районы, воздушные трассы, маршруты. Вся деятельность по его использованию строго регламентирована. И чтобы качественно ее осуществлять и контролировать, профессионалы управления Вооруженных Сил по использованию воздушного пространства Республики Беларусь разделены в работе по направлениям.

Часть их отвечает за выработку и реализацию государственной политики в области использования воздушного пространства, координацию деятельности органов управления воздушным движением по предназначению в целях обеспечения безопасности государства и граждан, а также безопасного использования воздушного пространства.

На других специалистов возложены функции по подготовке сил и средств подразделений связи военного сектора центра Единой системы организации воздушного движения Республики Беларусь к управлению воздушным движением, организации взаимодействия при решении задач по предназначению подразделений связи, автоматизации и радиотехнического обеспечения полетов.

— Кроме того, очередным значимым шагом стало появление в нашем управлении отдела аэронавигационной информации, — с гордостью сообщил полковник Герман Александров. — Он предназначен для осуществления сбора, анализа, обработки аэронавигационных данных, издания соответствующих документов, предоставления этой информации заинтересованным пользователям воздушного пространства.

Специалисты управления уверены: в воздухе не может быть импровизации. Все должно быть спланировано, скоординировано и распределено по времени, месту и высоте. Экипажи воздушных судов, выполняющие полеты, должны быть уверены, что в том месте, где они находятся в данный момент, не будет никаких помех для их деятельности, что гарантирована безопасность, исключено столкновение с воздушными судами и другими материальными объектами как в воздухе, так и на земле.

— Извините за нескромность, но все национальное законодательство, регулирующее использование авиамоделей в стране, сформировано специалистами нашего управления, — подчеркнул полковник Герман Александров. — А именно: Указ Президента Республики Беларусь от 25 февраля 2016 г. № 81 «Об использовании авиамоделей», постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 августа 2016 г. № 363 «О некоторых вопросах использования авиамоделей в Республике Беларусь» и постановление Министерства обороны от 22 августа 2016 г. № 18 «Об установлении перечня зон, запрещенных для использования авиамоделей в Республике Беларусь». Также нашими специалистами подготовлен законопроект о внесении изменений в Воздушный кодекс Республики Беларусь, направленных на регулирование использования авиамоделей в воздушном пространстве нашего государства.

Наиболее актуальным вопросом на сегодняшний день является применение всевозможных летательных аппаратов без человека на борту — мультикоптеров, дронов, авиамоделей и другой подобной летающей техники.

В частности, Правилами использования авиамоделей в Республике Беларусь установлено, что в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов использование авиамоделей осуществляется на высоте, не превышающей 100 метров, а использование аппаратов с массой свыше 0,5 кг без соответствующей маркировки — запрещено. Также Министерством обороны установлен перечень зон, полеты над которыми запрещены. Эта информация уже есть в общем доступе на сайте управления Вооруженных Сил по использованию воздушного пространства Республики Беларусь — http://ais.mil.by.

— 15 лет позади, и опыта у нас накоплено достаточно: уверен и эту задачу, о которой говорилось выше, мы выполним качественно, — в завершение беседы заверил полковник Герман Александров. — Да, мы придерживаемся консервативных взглядов в вопросах использования воздушного пространства нашей страны, и делается это только в целях обеспечения безопасности граждан Беларуси.

Подполковник

Игорь Жук, «Ваяр»,

фото Владимира Блинова