Продолжая судьбу офицерскую

Счастливой учёбы, товарищ гвардии полковник!

В минувшую пятницу у подножия кургана Славы в областном центре Принеманья гвардии полковник Александр Бас, бывший командир 6‑й отдельной гвардейской механизированной бригады, прощался с Боевым Знаменем и коллективом соединения.

Гвардии полковник Бас командовал этим прославленным воинским коллективом с 2 августа 2013 года. Но наступил очередной период в его военной карьере: теперь он — слушатель 1‑го курса факультета Генерального штаба Вооруженных Сил учреждения образования «Военная академия Республики Беларусь».

— В жизни каждого есть несколько важных, незабываемых дней, — подчеркнул, обращаясь к личному составу соединения, гвардии полковник Александр Бас. — У человека в военной форме, офицера и командира таких памятных дней два: принятие Военной присяги и прощание с Боевым Знаменем воинской части. Я горжусь тем, что командовал прославленной бригадой.

Александр Иванович выразил уверенность в том, что воинский коллектив бригады будет и впредь с честью служить на благо Отечества. Он поблагодарил личный состав соединения за успешную совместную службу.

— Честь имею!.. — завершил свое выступление гвардии полковник Бас.

В эти минуты Боевое Знамя 6 омбр вынесли на середину строя. И Александр Иванович преклонил колено и поцеловал край священного полотнища…

Подполковник

Александр Севенко, «Ваяр»,

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