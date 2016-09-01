С неба ​и… в воду

Вчера военнослужащие 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады отработали один из сложнейших элементов боевой подготовки — десантирование на воду. Прыжки совершались с высоты 600 метров.

Десантирование осуществлялось на один из водоемов вблизи города Бреста из самолета Ан‑2. Этому занятию предшествовала основательная теоретическая подготовка и тренировки на воздушно-десантном комплексе.

Такое занятие проходит не реже одного раза в год. Высадка в реальной боевой обстановке может произойти где угодно — и настоящий десантник должен многое уметь. В том числе и совершать прыжки на воду.

Заместитель командира бригады — начальник воздушно-десантной службы гвардии подполковник Владимир Гнедчик разъяснил, что выполнение прыжков на воду относится к группе усложненных прыжков с парашютом и требует от личного состава высокого уровня обученности, физической выносливости, а также психологической подготовленности:

— При совершении таких прыжков самое главное — решительно действовать при освобождении от подвесной системы парашюта еще в воздухе, а также после погружения в воду. При этом каждый военнослужащий должен уметь плавать и самостоятельно преодолевать в воде значительные расстояния.

Подробный репортаж о том, как проходили прыжки на воду в 38 одшбр, читайте в одном из ближайших номеров нашей газеты.

Капитан Олег Некало, «Ваяр»