Гордиться почётной профессией

Вчера в Военной академии Республики Беларусь состоялся торжественный митинг, посвящённый Дню знаний. В нём приняло участие более двух тысяч военнослужащих — офицеров, прапорщиков, курсантов и солдат. Традиционно торжественное построение проходило на плацу ведущего военного вуза страны.

После встречи исполняющего обязанности начальника Военной академии полковника Геннадия Лепешко отличники учебы — представители всех факультетов ввуза подняли Государственный флаг Республики Беларусь. Затем Геннадий Владимирович выступил перед присутствующими с напутственным словом.

— 1 сентября — один из знаковых праздников, который знаменуется началом занятий в стенах нашей академии, — отметил полковник Геннадий Лепешко. — Этот день открывает путь в удивительный мир знаний и дружбы. Беларусь по праву гордится национальной системой образования, которая дает фундаментальные знания, гарантирует высокое качество общенаучной и профессиональной подготовки и воспитывает достойных граждан своего Отечества. Для курсантов набора 2016 года этот день — особенный. Недавно завершилась общевойсковая подготовка, они освоили азы военной службы. И теперь стали полноправными курсантами, впереди у них принятие Военной присяги на верность народу Беларуси.

В своем выступлении исполняющий обязанности начальника Военной академии подчеркнул и заслуги профессорско-преподавательского состава ввуза. По его словам, в академии преподает более 700 высококвалифицированных преподавателей, из них более 200 имеют ученые степени и звания. Многие носят почетные звания заслуженных деятелей науки и техники, заслуженных работников высшей школы, заслуженных изобретателей и рационализаторов.

— Наши педагоги готовят молодых людей к офицерской службе, раскрывают и развивают их способности и таланты, — подчеркнул полковник Лепешко. — И именно благодаря им Военная академия Республики Беларусь входит в число крупнейших, лучших высших учебных заведений страны. Гордитесь учебой в академии и своей почетной профессией!

В завершение выступления Геннадий Владимирович обратился к каждой категории военнослужащих, стоящих в строю, и адресно высказал им свои пожелания.

С напутственным словом к курсантам академии обратилась и заведующая кафедрой русского языка и культуры речи кандидат филологических наук, доцент Светлана Хоронеко. А от имени курсантов перед однокашниками выступил отличник учебы курсант общевойскового факультета Александр Бородовский.

Заметим, что в этом году после небольшого перерыва возобновился набор девушек на некоторые специальности альма-матер белорусских офицеров. В одном строю с парнями в тот день стояло более десяти представительниц прекрасного, но не слабого пола.

О первом месяце службы и учебы в стенах Военной академии нам рассказала курсант 1‑го курса авиационного факультета Мария Дунец:

— Среди моих родственников много тех, кто проходил службу в армии. Есть и те, кто сейчас служит, поэтому я отлично представляла, куда иду учиться. Стать курсантом Военной академии было моей давней мечтой, я всегда хотела найти такую профессию, которая будет не только интересной, но и полезной. Вы не представляете мою радость, когда я узнала, что в этом году в академию набирают девушек!.. С тех пор буквально жила этой мечтой, готовилась к тестированию… Поступить, признаюсь, было сложно. Конкурс был более четыре человек на место… Но я смогла добиться своей цели — и очень этому рада. Общевойсковая подготовка позади, через пару дней я приму Военную присягу и начну учиться по-настоящему. Для этого в Военной академии созданы все условия!

Капитан

Александр Иванов, «Ваяр», фото автора