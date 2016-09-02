Госсекретарь посетил факультет Генерального штаба Вооружённых Сил

В День знаний государственный секретарь Совета Безопасности Республики Беларусь генерал-лейтенант Станислав Зась посетил факультет Генерального штаба Вооруженных Сил учреждения образования «Военная академия Республики Беларусь».

В первый учебный день Станислав Васильевич поздравил слушателей с поступлением на элитный и престижный факультет ведущего военного вуза страны, а также обратился с напутственным словом к офицерам и профессорско-преподавательскому составу факультета. Затем государственный секретарь Совета Безопасности прочитал лекцию по основам военного строительства государства.

Соб. инф.