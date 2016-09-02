Гвардейцы в гостях у «Сказки»

…Позади хлопотная для родителей пора. Особенно если их чадо пошло в первый класс… Мамы и папы суетливо бегали по магазинам и рынкам в поисках красивого рюкзака, новой школьной формы, письменных принадлежностей. Но ведь всё это приятные хлопоты как для родителей, так и для детворы.

Но не все дети, к сожалению, могут почувствовать тепло, заботу и любовь мамы и папы. Детишки из детских домов… Они не обделены вниманием государства, также получат свои рюкзаки и форму, но не получат самого главного — родительского тепла.

Поэтому каждый приезд взрослых к ним в гости становится настоящим праздником. В преддверии Дня знаний такой праздник организовали для воспитанников Кобринского детского дома «Сказка» военнослужащие 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.

Кобринский детский дом — единственное детское учреждение в Брестской области, где на воспитании находятся дети 3–8 лет с особенностями психофизического развития, получившие статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Этот детский дом и прославленное десантное соединение из Бреста объединяет давняя и прочная дружба, оказание помощи детям стало доброй традицией. Военнослужащие успевают не только совершенствовать свою боевую подготовку, но и находить время для тех, кто нуждается в заботе.

Заместитель командира бригады по идеологической работе — начальник отделения идеологической работы гвардии полковник Сергей Суховило поздравил ребят с началом нового учебного года, пожелал детишкам успехов в учебе, вручил им школьные принадлежности и сладкие подарки.

Военные проявляют инициативу и приезжают навестить своих подопечных не только в дни праздников. В День знаний гвардейцы подарили детям, кроме многочисленных подарков, радость общения и теплоту своих сердец.

Десантники долго играли с малышами, рассказывали о своей службе. Ну а когда пришло время прощаться, некоторые из детишек вообще не хотели отпускать своих друзей…

— Военнослужащие нашего соединения считают своим долгом заботиться о детях, которые по ряду причин находятся не в родительском доме. Слезы на глазах наворачиваются, когда видишь, как эти маленькие детишки, вцепившись в тебя, не хотят отпускать и ласково называют папой… — поделился гвардии полковник Сергей Суховило. — Мы стараемся уделять им свое время по мере возможностей. Увидев улыбки детей, осознаешь, ради чего и ради кого стоит жить, служить и защищать нашу Родину!..

Воспитанники этого детского учреждения всегда рады приезду брестских десантников. Вот и на этот раз силами воспитателей и детишек для дорогих гостей был организован концерт.

Руководство детского дома отмечает: визит военнослужащих всегда благотворно влияет на воспитанников. Директор Кобринского детского дома Наталья Александровна Дудко тепло поблагодарила гостей за постоянную заботу и внимание:

— Спасибо вам за мудрость и бескорыстие, за добрые слова и добрые дела, моральную и материальную поддержку. Мы благодарны нашим дорогим защитникам за этот праздник. Вы не только защищаете страну, но и бескорыстно делаете мир светлее и добрее.

Капитан Олег Некало, «Ваяр»,

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