Из племени смелых и сильных духом

2 сентября 2016 года полковнику в отставке Григорию Соколовскому — заслуженному деятелю культуры Беларуси, лауреату специальной премии Президента «За высокие творческие достижения в области культуры и искусства» исполнилось бы 70 лет. Пять лет назад он ушёл из жизни, но навсегда остался в нашей памяти настоящим офицером, талантливым поэтом, честным, порядочным и жизнерадостным человеком, умевшим быть преданным другом, защитником, надёжным товарищем.

Григорий Васильевич прошел большой путь от редактора дивизионки «Гвардейская доблесть» до главного редактора печатного органа Министерства обороны Республики Беларусь «Во славу Родины».

В 1965–1967 годах Григорий проходил срочную военную службу в 160-м отдельном зенитном ракетном полку (сегодня — 147-я зенитная ракетная бригада), где начал тесно сотрудничать с редакцией окружной газеты. После окончания Львовского высшего военно-политического училища служил на различных должностях в газете «Гвардейская доблесть» в прославленной 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии в Витебске.

В редакцию газеты Краснознаменного Белорусского военного округа «Во славу Родины» Григорий Васильевич пришел в 1982 году уже состоявшимся журналистом. Здесь он работал корреспондентом-организатором, начальником отдела, заместителем главного редактора и главным редактором. Его публикации всегда были злободневными, вызывали дискуссии в армейских коллективах. Творчество Соколовского знакомо многим читателям военного печатного издания по его яркой публицистике, удивительно точным рецензиям на книги, проникновенной поэзии. Газета неоднократно печатала его стихотворения под литературным псевдонимом Григорий Полтавский.

Народный писатель Беларуси, Герой Социалистического Труда Иван Шамякин, ознакомившись с творчеством начинающего поэта, отметил, что все стихи Григория Соколовского продиктованы сердцем и нашим беспокойным временем. Шамякин впоследствии рекомендовал Соколовского в Белорусский союз журналистов.

В поэтических сборниках Григория Васильевича «Счастье земное», «И век с тобою не расстанусь…», «Горсть надежды и любви», «Услышь мой голос», «Звезды и сердца», «Мозаика чувств», «Доверяясь чувству одному» и других наиболее ярко выражены темы героизма, патриотизма, верности воинскому долгу, любви к Отечеству. В них, как и во всем творчестве Соколовского, прослеживается трепетное отношение поэта к родной Беларуси, белорусской земле, людям, живущим на ней. Только истинный патриот мог написать такие проникновенные слова:

О, как же ты мне, Родина,

Мила!

Пронзен твоей любовью,

Как осколком!

Особое место в его поэтическом творчестве занимает афганская тема. Военнослужащие прославленной 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии в декабре 1979 года одними из первых высадились возле Кабула. Среди них был и совсем молодой гвардии лейтенант Григорий Соколовский. В Афганистане он пробыл два года, за успешное выполнение боевых задач награжден медалью «За боевые заслуги». «Афганистан — особая страница моей жизни, — говорил на встречах с читателями Григорий Васильевич. — Трудные солдатские дороги, опаленные огнем бои, тяжелые испытания, выпавшие на нашу долю, потеря боевых друзей… И светлые мгновения, когда прилетали письма из дома, когда нам вручали награды».

Волнующей, откровенной страницей вошла в белорусскую поэзию книга «Афганское эхо», другие стихи афганской тематики. Как редактор дивизионной газеты «Гвардейская доблесть» Григорий Соколовский имел возможность лично видеть, слышать, воспринимать, осознавать, анализировать очень многое. Да, как ни была тяжела правда об афганской войне, Соколовский говорил о ней прямо и откровенно, ничего не скрывая. Тем самым исполнил свой нравственный долг перед воинами-интернационалистами. Его афганские стихи никого не оставляют равнодушным:

А по ночам все так же ноют раны,

И снятся те далекие года…

Не выбросить уже Афганистана

Из памяти солдатской никогда!

Эти опаленные афганской войной строки и через годы продолжают отзываться в душе каждого, кто воевал в Афганистане. Находят они отклик и в сердцах наших современников, потому что написаны сердцем. Потому что иначе Григорий Васильевич не умел ни жить, ни работать.

И как утверждал поэт:

Все было… Боязнь, даже страх

Не надломил солдат в боях.

Жара огнем пыталась жечь,

Но, сбросив тяжесть с юных плеч,

Забыв порою о еде,

В горах держались каждый день.

Григорий Васильевич прослужил более 30 лет в Вооруженных Силах СССР и Республики Беларусь. Как написал он в предисловии к книге стихов «Звезды и сердца»: «Армия для меня сродни песне… Ей отдал лучшие годы своей жизни. Прошел непростой путь от рядового до полковника. И этим искренне горжусь! Куда только ни забрасывала нелегкая военная судьба: Березина, Карпаты, Придвинье, предгорье Гиндукуша, край Яснополянский, берега Свислочи! Но как бы ни было трудно, всегда оставался верным Военной присяге, воинскому долгу».

Стрельбы и ученья не забыть, друзья,

Годы становленья — армия моя!

Стрельбы и ученья не забыть, друзья,

Годы возмужания — армия моя!

Эти слова из стихотворения «Армия моя» как нельзя лучше показывают, что значила для Григория Соколовского военная служба. Вновь и вновь перечитываю его стихи «Дежурство боевое», «Щит Отечества броневой», «Марш Железнодорожных войск», «Ракетчики» и все сильнее убеждаюсь в том, что в строках этих — история нашей армии, талантливо воспетая военным поэтом.

Мы армии верим

родной белоруской —

От плоти народа она.

И ей лишь одной по плечу перегрузки,

Ученья и марши без сна.

Нелегкие будни, отбой,

Через время подъем.

Но главное — это надежные люди,

Опора и совесть ее.

Его поэтическое мастерство не осталось без внимания белорусских композиторов Игоря Лученка, Эдуарда Ханка, Эдуарда Зарицкого, Леонида Захлевного, Василия Раинчика. На стихи поэта написаны песни «Звездный путь», «Армия моя», «Афганистан», «Суворовский вальс», «Песня ветеранов», «Первопроходцы»…

Песни на стихи Григория Соколовского исполняют профессиональные и самодеятельные хоровые и музыкальные коллективы, участники самодеятельности и лучшие солисты Беларуси.

Как искренне отметил в свое время народный артист Беларуси Эдуард Зарицкий: «Годы большой человеческой и творческой дружбы связали нас давно и на всю жизнь, они — в наших частых выездах в большие и малые гарнизоны, они — в созданных совместно песнях…».

Память о военном журналисте бережно хранят воины-интернационалисты, родные и близкие. Пять лет назад президиум Центрального совета ДОСААФ принял постановление «Об увековечении памяти почетного члена ДОСААФ полковника в отставке Г. В. Соколовского». В соответствии с решением учреждена ежегодная литературная премия ДОСААФ имени воина-интернационалиста, организовано ежегодное проведение литературных вечеров памяти поэта с участием сослуживцев, ветеранов, воинов-интернационалистов и родственников. В народном музее истории оборонного общества оборудован специальный стенд, посвященный жизни и творчеству Григория Соколовского. А книга поэзии «Отзвук радости и боли» Григория Васильевича с удивительно трогательным вступлением его большого друга генерал-майора запаса Анатолия Степука увидела свет уже после ухода автора из жизни, в 2012 году, и стала данью уважения поэту и гражданину. И как наказ нам, ныне живущим, звучат слова:

Мы готовы и к труду, и к бою,

Чтобы мир и счастье защитить,

Лишь с народом вместе и страною

Будем верить, строить, с честью жить!

Николай Шевченко,

член Белорусского

союза журналистов